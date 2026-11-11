ozbiljni problemi u sustavu
Vukadin o slučaju Jankomir: "Ovo može biti šok, ali ne i iznenađenje"
Čelnica Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) Davorka Vukadin gostovala je u emisiji N1 Studio uživo kod Tine Kosor Giljević gdje je komentirala slučaj Jankomir te upozorila na ozbiljne probleme u sustavu psihijatrijskog liječenja.
"Mislim da bi najbolje bilo govoriti o činjenicama i onome što se događa u našem sustavu. U izvješću pravobraniteljice i Nacionalnog preventivnog mehanizma za prošlu godinu upozoreno je na ozbiljne teškoće s kojima se suočavamo u liječenju. Govori se o problemima s uvjetima smještaja, kvalitetom skrbi koja se pruža pacijentima, a razvidno je i da postoji nedovoljna edukacija zaposlenika”, kazala je Vukadin.
Upozorila je i na probleme sa sustavom podnošenja pritužbi.
"Imamo problem i s učinkovitošću sustava pritužbi. U svibnju smo se obratili Ministarstvu s konkretnim prijedlozima za koje smo smatrali da bi mogli pridonijeti poboljšanju stanja", istaknula je i dodala da odgovor još nisu dobili.
"Razumijemo da zaposlenici rade u iznimno teškim uvjetima”
Komentirala je i prosvjed zaposlenika psihijatrijske bolnice, koji su upozorili na nedostatak osoblja i potrebu za dodatnom edukacijom.
"Mi osjećamo empatiju i prema zaposlenicima. Razumijemo da rade u iznimno teškim uvjetima, ali problem je i to što dosad nisu dobili odgovarajuću edukaciju”, rekla je.
Govoreći o mjerama sputavanja i vezivanja pacijenata, Vukadin je upozorila da njihova primjena u Hrvatskoj nije dovoljno jasno razrađena.
"To kod nas nije posebno razrađeno i upravo je to problem. Postoje mjere sputavanja koje uključuju fizičko ograničavanje, ali i primjenu lijekova kojima se pacijenta nastoji umiriti. U iznimnim slučajevima primjenjuju se mjere vezivanja, ali nikada na ovakav način. Ne želim prejudicirati, no videosnimke nedvojbeno pokazuju da su prekoračene granice mjera koje su se morale poštovati”, kazala je.
Na pitanje postoji li opasnost da će snimke iz Jankomira dodatno obeshrabriti osobe s mentalnim poteškoćama da potraže stručnu pomoć, Vukadin je odgovorila potvrdno.
"Postoji velika vjerojatnost za to jer znamo da je odbijanje liječenja čest problem kod ove vrste bolesti. Kada dodatno poljuljate povjerenje tih ljudi, situacija postaje još teža", rekla je Vukadin.
Govoreći o tome što bi trebalo hitno promijeniti u psihijatrijskim ustanovama, odgovorila je;
"Prvenstveno imamo problem s trenutačnim stanjem ljudskih prava kada je riječ o načinu liječenja i pristupu osobama s mentalnim bolestima. Tražimo temeljitu reviziju tog odnosa i primjene ljudskih prava, od informiranog pristanka do mjera sputavanja i napuštanja bolničkog liječenja”, rekla je.
"Jako dugo upozoravamo na ozbiljne probleme sustava"
"Za nas ovo može biti šok, ali ne i iznenađenje. Mi već jako dugo upozoravamo na ozbiljne probleme našeg sustava”, istaknula je.
Na kraju se osvrnula i na stigmatizaciju osoba s mentalnim bolestima te poteškoće s kojima se suočavaju pri povratku svakodnevnom životu.
"To su bolesti koje ne možete vidjeti na rendgenu. Ljudi koji se bore s takvim bolestima veliki su borci, a mi bismo trebali biti tu kako bismo im pružili osjećaj sigurnosti tijekom liječenja i podršku pri povratku svakodnevnom životu”, zaključila je Vukadin.
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