Vukadin o slučaju Jankomir: "Ovo može biti šok, ali ne i iznenađenje"

"Mislim da bi najbolje bilo govoriti o činjenicama i onome što se događa u našem sustavu. U izvješću pravobraniteljice i Nacionalnog preventivnog mehanizma za prošlu godinu upozoreno je na ozbiljne teškoće s kojima se suočavamo u liječenju. Govori se o problemima s uvjetima smještaja, kvalitetom skrbi koja se pruža pacijentima, a razvidno je i da postoji nedovoljna edukacija zaposlenika”, kazala je Vukadin.