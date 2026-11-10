Plenković zbog misija potpore Ukrajini prozvao Milanovića i oporbu: "Mi smo taj vlak propustili"

Vijeće Europske unije u ponedjeljak je objavilo da je kroz Misiju EU-a vojne pomoći Ukrajini (EUMAM) obučeno više od 100 tisuća Ukrajinaca. Plenković je dan kasnije u Saboru rekao da Hrvatska vojska nije u tome sudjelovala zahvaljujući „prije svega” politici Zorana Milanovića, ali i podršci koju je on dobio od lijeve oporbe.