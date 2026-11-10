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BEZ RUKAVICA

Raspudić Plenkoviću u lice: "Čime vas Dijana Zadravec drži u šaci?"

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N1 Info
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10. stu. 2026. 11:04
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13.10.2026., Zagreb - Sabor raspravlja o godisnjem Izvjescu Vlade, nakon cega slijedi rasprava o prijedlogu oporbe za opoziv premijera Plenkovica. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
PIXSELL / Patrik Macek/PIXSELL

Na aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru nezavisni zastupnik Nino Raspudić prozvao je premijera Andreja Plenkovića zbog slučaja Dijane Zadravec.

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"Čime vas Dijana Zadravec drži u šaci?", upitao je Raspudić premijera, ponovno otvorivši pitanje kadrovskih odluka i stanja u KBC-u Sestre milosrdnice.

Podsjetimo, imenovanje Dijane Zadravec na čelo bolničke radiologije izazvalo je ozbiljnu krizu u zagrebačkoj bolnici, nakon što je deset radiologa odlučilo otići.

Zadravec je ranije optuživana za mobing nad podređenima, a njezin povratak na rukovodeću poziciju izazvao je burne reakcije i otvorio pitanja o političkom utjecaju na upravljanje zdravstvenim ustanovama.

Sve detalje saborskog aktualnog prijepodneva pratimo OVDJE.

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