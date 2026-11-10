BEZ RUKAVICA
Raspudić Plenkoviću u lice: "Čime vas Dijana Zadravec drži u šaci?"
Na aktualnom prijepodnevu u Hrvatskom saboru nezavisni zastupnik Nino Raspudić prozvao je premijera Andreja Plenkovića zbog slučaja Dijane Zadravec.
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"Čime vas Dijana Zadravec drži u šaci?", upitao je Raspudić premijera, ponovno otvorivši pitanje kadrovskih odluka i stanja u KBC-u Sestre milosrdnice.
Podsjetimo, imenovanje Dijane Zadravec na čelo bolničke radiologije izazvalo je ozbiljnu krizu u zagrebačkoj bolnici, nakon što je deset radiologa odlučilo otići.
Zadravec je ranije optuživana za mobing nad podređenima, a njezin povratak na rukovodeću poziciju izazvao je burne reakcije i otvorio pitanja o političkom utjecaju na upravljanje zdravstvenim ustanovama.
Sve detalje saborskog aktualnog prijepodneva pratimo OVDJE.
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