Obraćanje premijera
Plenković: Ovo što se dogodilo na Jankomiru je milijardu puta gore nego slučaj Zadravec, ako je to uopće problem
Održana je zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a, a medijima se nakon sjednice obratio predsjednik Vlade Andrej Plenković.
Oglas
Premijer se osvrnuo na slučaj Dijane Zadravec i otkaze radiologa te rekao da o tome nije bilo razgovora na sastanku vladajuće koalicije, ali da se o tome govorilo na današnjoj sjednici.
"Krupniji problem je ovo što je radio profesor Maršavelski u Srbiji"
"Fascinantno je u hrvatskom medijskom i političkom prostoru da imenovanje jedne osobe u jednoj bolnici na rukovodeće mjesto izaziva toliki interes. Mislim da je puno krupnije ono što se dogodilo u bolnici Sveti Ivan na Jankomiru, koja je gradska bolnica u Zagrebu, gdje je jedan 32-godišnjak ubijen prije nekoliko dana, mlad čovjek. To je puno krupniji problem nego što je imenovanje neke osobe na neko mjesto, nerazmjer, nevjerojatno. Krupniji problem za Hrvatsku i oporbu je ovo što je radio profesor Maršavelski u Srbiji. O tome bi se trebali ozbiljnije očitovati. Ovo je jedna velika disproporcija između bitnog i nebitnog."
"Da je slučajno riječ o bolnici koja je u nadležnosti države, bi li se ovi koji se bave Vinogradskom, i na koji načinbavili Svetim Ivanom, to je bit, to se izgleda prije tri tjedna dogodilo, nitko nije zucnuo", dodao je.
"Nisu dali otkaze"
Ponovno je komentirao imenovanje Dijane Zadravec:
"Ništa što se tiče funkcioniranje odjela za radiologiju ili neuroradiologiju nije dovedeno u pitanje u smislu funkcioniranja zdravstvenih usluga, a drugo ovi nisu dali otkaze, nego su najavili otkaze, a to su pitanja koja će rješavati vodstvo bolnice. Neke oporbene lidere zanima kako je netko poput Zadravec bio na listi 2016. godine? Zato što ga je predložila gradska organizacija Grada Zagreba. Koga? Liječnicu, doktoricu znanosti, ženu, koja je mlada i stručna. Što je problem? Kompetencija ili međuljudski odnosi? Mislim da to nije najvažniji problem hrvatskog zdravstva. Ovo što se dogodilo na Jankomiru je milijardu puta gore nego ovo, ako je to uopće problem."
"Rekao je da podržava rad policije, to nije razlog za ostavku"
Komentirao je i oštećenje JANAF-ovog naftovoda i prekidanje rada Rafinerije Pančevo:
"Došlo je do nekog incidenta, reagiralo se odmah, sanira se u najbržem mogućem roku. Transport prema rafineriji u Pančevu će se nastaviti čim to uvjeti budu omogućili", naveo je.
Premijer je komentirao i moguću smjenu državnog tajnika u MUP-u, koju je tražio Domovinski pokret:
"To što je rekao da podržava rad policije, nije razlog za ostavku. Ja ga razrješavat neću, ako će on sam dati ostavku, to je njegova stvar. To zna i Penava i ostale kolege iz Domovinskog pokreta. Ako smatra da nema povjerenje stranke, može sam dati ostavku, ja ga razriješit neću. To što je napisao, nije razlog da ga se razriješi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas