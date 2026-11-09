Plenković: Ovo što se dogodilo na Jankomiru je milijardu puta gore nego slučaj Zadravec, ako je to uopće problem

"Ništa što se tiče funkcioniranje odjela za radiologiju ili neuroradiologiju nije dovedeno u pitanje u smislu funkcioniranja zdravstvenih usluga, a drugo ovi nisu dali otkaze, nego su najavili otkaze, a to su pitanja koja će rješavati vodstvo bolnice. Neke oporbene lidere zanima kako je netko poput Zadravec bio na listi 2016. godine? Zato što ga je predložila gradska organizacija Grada Zagreba. Koga? Liječnicu, doktoricu znanosti, ženu, koja je mlada i stručna. Što je problem? Kompetencija ili međuljudski odnosi? Mislim da to nije najvažniji problem hrvatskog zdravstva. Ovo što se dogodilo na Jankomiru je milijardu puta gore nego ovo, ako je to uopće problem."