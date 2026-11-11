sredinom kolovoza
Četvero optuženih zbog podmetanja požara na zadarskom području
Općinsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu pred zadarskim Općinskim sudom protiv trojice hrvatskih državljana i državljanke Poljske zbog podmetanja požara na području Zadarske županije sredinom kolovoza ove godine.
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Kako je navedeno na stranicama Općinskog državnog odvjetništva, četvero okrivljenika tereti se da su 14. i 15. kolovoza na više mjesta zapalili travu i nisko raslinje izazvavši požare koji su se proširili i prouzročili imovinsku štetu velikih razmjera.
Širenje požara spriječeno je pravodobnom intervencijom građana te dežurnih vatrogasnih službi.
Prvookrivljenom se stavlja na teret i da je neovlašteno posjedovao oružje, čije je posjedovanje građanima zabranjeno.
Općinsko državno odvjetništvo predložilo je produljenje istražnog zatvora protiv četvero okrivljenika zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a protiv jednog okrivljenika i zbog postojanja opasnosti od bijega.
Trojica hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnja državljanka Poljske uhićeni su po dojavi građana o paljenju vatre uz kolnik na širem benkovačkom području
Kriminalističkim istraživanjem utvrđene su osnove sumnje da su osumnjičeni, prema prethodnom planu i dogovoru, namjerno izazivali požare korištenjem otvorenog plamena ili upaljača, odnosno paljenjem gorivih materijala.
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