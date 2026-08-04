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BOROVA ŠUMA U PLAMENU

FOTO / Opet gori kod Zadra, u akciji četiri kanadera

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Hina
|
04. kol. 2026. 16:03
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požar
Vatrogasci 193/Facebook

Oko 14 sati ponovno se razbuktao požar guste borove šume u zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac, koji je u ponedjeljak poslijepodne stavljen pod kontrolu, potvrdio je u utorak Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.

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"Vatra se aktivirala na jednom dijelu, puše jak zapadni vjetar i u pomoć smo pozvali četiri kanadera. Požar gase i pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Zadar", kazao je Rudić.

Dodao je da je oko 14 sati buknuo i požar otvorenog prostora u Privlaci, vatru gase dva air tractora te pripadnici DVD-ova Vir, Nin, Vrsi, Ražanac i Posedarje.

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novi bokanjac požar požar zadar privlaka zadar požar

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