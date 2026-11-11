Novi detalji slučaja Jankomir: Ravnateljica u dopisu opisala što se sve događalo

Dolaskom pacijenta i dežurnih medicinskih sestara i tehničara iz hitne prijamne ambulante u pratnji dva policajca u predvorje Odjela XI. A policajci su otišli. U predvorju je bilo sedam medicinskih tehničara. O svemu je telefonski obaviještena starija dežurna služba (dr. J.), a istovremeno je u predvorje odjela ušla i dr. Ć. R. koja je razgovarala s pacijentom o njegovom ostanku na liječenju i ulasku na odjel, što je on odbijao. Služba niti u jednom trenutku nije uspijevala prići pacijentu na siguran način kako bi ga uveli u odjel i prema potrebi humano sputali. Pacijent je govorio o neugodnim iskustvima iz prethodnih hospitalizacija, te je navodio da zbog toga ne želi ponovno ostati na zatvorenom odjelu. Predlagao je nastavak razgovora u otvorenom prostoru i govorio da je spreman dolaziti na kontrole. Dr. Ć. R. ga je više puta nastojala mirnim razgovorom potaknuti da uđe na odjel i prihvati liječenje, ali u tome nije uspjela. Pacijent je govorio da nikome neće ništa učiniti ako ga puste, ali je iznio prijeteću izjavu u slučaju da ga pokušaju silom uvesti na odjel. Uzimajući u obzir njegovu izraženu psihomotornu napetost, tjelesnu snagu, poznate okolnosti ranijih prijma i činjenicu da je bio okružen većim brojem djelatnika, dr. Ć. je procijenila da bi pokušaj humanog sputavanja u tom trenutku mogao izazvati naglu eskalaciju i ozljeđivanje pacijenta i drugih prisutnih osoba, a bez odgovarajuće sigurnosne podrške koju bi pružili djelatnici MUP-a kojih više nije bilo u predvorju. Razgovor je završila mirno, pružila mu ruku, što je pacijent prihvatio, zahvalio se i udaljio bez fizičkog incidenta. U nastavku je razgovarala s mlađom dežurnom liječnicom (dr. Š. M.). Zajedno su telefonski kontaktirale stariju dežurnu službu. Objasnile su okolnosti pacijentova odbijanja ulaska na odjel, procjenu rizika i potrebu da se za daljnji prijam osigura policijska podrška.