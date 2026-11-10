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Novi detalji istrage Periševe smrti: Policija snimke izuzela tek dva tjedna nakon prijave obitelji
Novi detalji istrage smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, otkrivaju da je policija snimke videonadzora iz bolnice izuzela tek dva tjedna nakon što je obitelj podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje na nesavjesno liječenje.
Prema informacijama koje je novinarka Indexa Ana Raić dobila iz dva izvora, policija je snimke iz bolnice preuzela 6. studenoga, iako je obitelj kaznenu prijavu podnijela još 23. listopada. Dan prije toga slučaj je policiji prijavila i ravnateljica bolnice Majda Grah, koja je dva dana ranije osobno pregledala snimke i uočila nepravilnosti.
U međuvremenu su četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za teško ubojstvo Periša završila u istražnom zatvoru, a svi su dobili izvanredne otkaze. Unutarnji nadzor u bolnici još nije završen, dok bi se konačan uzrok smrti trebao utvrditi dodatnim sudsko-medicinskim i toksikološkim vještačenjima.
Obitelj posumnjala na nasilnu smrt čim je vidjela tijelo
Članovi obitelji posumnjali su u okolnosti Periševe smrti odmah nakon što su vidjeli njegovo tijelo. Na glavi i vratu primijetili su ozljede za koje tvrde da ih ranije nije imao.
Dodatno ih je zabrinulo što ih iz bolnice nitko nije odmah obavijestio o njegovoj smrti. Za to su doznali tek nakon što su sami počeli provjeravati informacije o njegovu zdravstvenom stanju.
Prema tvrdnjama obitelji, u početku im nije bilo dopušteno ni da vide tijelo, no na kraju su ipak uspjeli ući u prostoriju u kojoj se nalazilo. U bolnici su im rekli da je Periš preminuo od zatajenja srca. Takvo objašnjenje bilo im je neobično jer je bio sportaš i, kako navode, nije imao ozbiljnijih zdravstvenih tegoba.
Nakon što su uočili ozljede, počeli su sumnjati da se smrt dogodila pod drukčijim okolnostima od onih koje su im predstavljene.
Odvjetnik tražio čuvanje snimki još 23. listopada
Obitelj je angažirala odvjetnika Leona Zrnića, koji je već 23. listopada podnio kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu i zatražio postupanje Ministarstva zdravstva.
"Dana 23. listopada 2026. podnio sam kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu kao i zahtjev nadležnom Ministarstvu radi provođenja inspekcijskog nadzora nad ustanovom te zahtjev ustanovi da sačuva sve snimke videonadzora jer sam vidio da će se u suprotnom sve zataškati", izjavio je Zrnić za Index.
Predsjednik Upravnog vijeća bolnice Mirando Mrsić potvrdio je da je ravnateljica Majda Grah snimke pregledala tek 4. studenoga. Na taj se korak odlučila nakon što je posumnjala u vjerodostojnost izvješća koja su joj dostavljali zaposlenici.
Dan poslije slučaj je prijavila policiji, a policija je, prema informacijama Indexa, snimke izuzela 6. studenoga. Razgovori s članovima obitelji i zaposlenicima bolnice obavljeni su tek dan nakon toga, 7. studenoga.
Index je zatražio objašnjenje od državnog odvjetništva o tome zašto policija i tužiteljstvo nisu ranije postupili po kaznenoj prijavi obitelji. Odgovor će objaviti nakon što ga zaprimi.
Obdukcija otkrila brojne ozljede, uzrok smrti još nije utvrđen
Nakon Periševe smrti obavljena je obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu. Prema zakonu, obdukcija je obvezna u slučajevima neprirodne smrti ili smrti nepoznatog uzroka, kao i kada osoba umre unutar 24 sata od prijema u zdravstvenu ustanovu, a uzrok smrti nije jasan.
Preliminarni nalaz nije dao konačan odgovor na pitanje što je uzrokovalo Periševu smrt, ali je pokazao da je na njegovu tijelu bilo više ozljeda. Pronađeni su krvni podljevi i oguljotine, tragovi uboda medicinskim iglama te prijelomi nekoliko rebara i prsne kosti. Utvrđeni su i edem pluća te edem mozga.
Konačno utvrđivanje uzroka smrti, kao i okolnosti u kojima su nastale pojedine ozljede, ovisi o dodatnim vještačenjima.
Posljednji ispraćaj Kristiana Josipa Periša održan je 28. listopada u krematoriju na zagrebačkom Mirogoju, prema podacima iz objavljene osmrtnice. Njegovo tijelo je kremirano.
Za nastavak sudsko-medicinskih i toksikoloških analiza važni su uzorci prikupljeni tijekom obdukcije. Njihovim ispitivanjem može se utvrditi postoje li promjene na tkivima te jesu li u tijelu bili prisutni lijekovi ili druge tvari koje su mogle utjecati na smrt.
Četvorica tehničara u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubojstvo
Istraga je dosad otkrila i uznemirujuće detalje o posljednjim satima Periševa života. Prema opisu snimke nadzorne kamere iz policijskog izvješća u koje je Index imao uvid, Periš je bio vezan za bolnički krevet. Tijekom intervencije medicinski tehničari pritiskali su ga rukama i koljenima te mu stavljali jastuk na lice.
Iz policijskog opisa snimke proizlazi da su se pojedini postupci nastavili i nakon što je pacijent prestao pružati otpor.
Istražitelji sumnjaju da su četvorica medicinskih tehničara prekomjernom primjenom sile, protivno pravilima medicinske struke, prouzročila smrt pacijenta. Sva četvorica nalaze se u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubojstvo.
Trojica tehničara dobila su izvanredne otkaze 5. studenoga. Četvrti je otpušten u posljednja 24 sata, nakon što je policijskom analizom snimke utvrđena i njegova uloga u fizičkom sputavanju pacijenta.
Kako je danas rekao predsjednik Upravnog vijeća bolnice Mirando Mrsić, upravo taj dio intervencije promaknuo je ravnateljici Klinike Majdi Grah prilikom njezina pregleda snimke.
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