Novi detalji istrage Periševe smrti: Policija snimke izuzela tek dva tjedna nakon prijave obitelji

Prema tvrdnjama obitelji, u početku im nije bilo dopušteno ni da vide tijelo, no na kraju su ipak uspjeli ući u prostoriju u kojoj se nalazilo. U bolnici su im rekli da je Periš preminuo od zatajenja srca. Takvo objašnjenje bilo im je neobično jer je bio sportaš i, kako navode, nije imao ozbiljnijih zdravstvenih tegoba.