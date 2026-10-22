Koliko je stabilna?
Dva glasa u Saboru otvorila pitanje: Nazire li se nova Plenkovićeva većina?
Vladajuća koalicija je stabilna - tako barem tvrde vladajući, i upućuju na rezultate današnjeg glasovanja u Saboru. I zaista, oporba još jednom nije uspjela izglasati nepovjerenje Vladi, unutar redova vladajućih nije bilo odmetnutih pojedinaca. No u kontekstu nedavnih istupa Ivana Penave, dva suzdržana glasa otvorila su nove upitnike. Postoji li možda ipak mogućnost nekih drugih kombinacija za Andreja Plenkovića i HDZ?
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Glasovanje o iskazivanju nepovjerenja Andreju Plenkoviću, predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, počelo je kao i 43 puta dosad. I završilo na - vrlo sličan način, zanimljiv je samo bio broj suzdržanih.
"Glasovalo je 136 zastupnika i zastupnica, dvoje suzdržanih, 79 protiv što znači da nije donesena odluka o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću", rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Svemu je, opet, prethodio uobičajen scenarij.
"Ovo je predstava u kojoj se glavni lik, negativac, ne da otjerati s pozornice", rekao je Mostov Nikola Grmoja.
Mostovi inače povezuju ljude, a vi ste remetilački faktor u svima", naveo je Josip Đakić.
"I koalicijski partneri se nikad neće moći oprati od odgovornosti da su na vlasti držali one koji su ovu zemlju trovali i koji građanima nisu rekli što se događa, i koji su rizici", kazala je Sandra Benčić (Možemo).
Dva suzdržana glasa
A upravo je pitanje koalicije i odnosa u koaliciji bacilo u drugi plan većinu razgovora u Saboru danas. Dva suzdržana glasa danas nominalno su oporbeni, no i Branka Kolarića i Ivicu Baksu sve se više gleda kao moguće ruke podrške HDZ-u - nakon Boške Ban ionako ne bi bili prvi. Kolarić za N1 poručuje kako je bio suzdržan samo da mu dojučerašnji stranački šef Siniša Hajdaš Dončić ni slučajno ne dođe na vlast, a HDZ pak kaže - nema problema u koaliciji. Ili ipak ima?
"Većina je stabilna"
"U političkom smislu mi možemo razumjeti kolegu Penavu, no što se tu dogodilo? Opet se od jedne izjave želi stvoriti problem koji ne postoji, parlamentarna većina je stabilna, dokazano je to danas glasovanjem po svim točkama, a detalje ćemo razjasniti na parlamentarnoj većini", rekao je Krunoslav Katičić.
"Meni je drago da postoje u koaliciji i osobni politički stavovi. Ova koalicija je koalicija desnog centra, ali naglašavam desnog centra, tako da kolega Penava koji je u jednom dijelu političkog centra ima malo drugačije stavove nego netko bliže centru", kazao je Hrvoje Zekanović.
Pa oporbi nije ostalo ništa drugo nego da zaključi, ali i podsjeti.
"Opoziv nije pao zbog snage Plenkovićevih argumenata nego zbog jeftine cijene njegovih koalicijskih partnera, koji su svojim postupanjem - ne samo oni nego svi u vladajućoj većini - pokazali srednji prst građanima Like, Benkovca i Senja u kojima je Plenković po istom modelu i sustavu pustio svoje pipke", istaknula je SDP-ova Mirela Ahmetović.
No koliko je zaista stabilna vladajuća koalicija, postoje li možda negdje obrisi neke druge i kakva bi ona mogla biti - trebali bi pokazati dani koji slijede.
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