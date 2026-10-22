Dva glasa u Saboru otvorila pitanje: Nazire li se nova Plenkovićeva većina?

A upravo je pitanje koalicije i odnosa u koaliciji bacilo u drugi plan većinu razgovora u Saboru danas. Dva suzdržana glasa danas nominalno su oporbeni, no i Branka Kolarića i Ivicu Baksu sve se više gleda kao moguće ruke podrške HDZ-u - nakon Boške Ban ionako ne bi bili prvi. Kolarić za N1 poručuje kako je bio suzdržan samo da mu dojučerašnji stranački šef Siniša Hajdaš Dončić ni slučajno ne dođe na vlast, a HDZ pak kaže - nema problema u koaliciji. Ili ipak ima?