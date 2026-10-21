ishod nije poznat
Filozofski fakultet zabranio skup "Meet the Communist". U tijeku sastanak sa studentima
Uprava Filozofskog fakulteta u Zagrebu nije odobrila događaj "Meet the Communist" jer Klub studenata FFZG-a kao jedan od organizatora nije dostavio traženo očitovanje o programu i sudionicima, a Klub studenata potvrdio je Hini da s dekanatom ima sastanak u 13,30 sati, no ishod zasad nije poznat.
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Na službenim stranicama fakulteta, Uprava je navela da je zaprimila brojne upite i reakcije javnosti, među kojima i dopise s pozivima na uključivanje policije i sigurnosno-obavještajne agencije.
Zbog toga je od Kluba studenata zatražila očitovanje o organizatorima, sadržaju programa, govornicima i planiranim aktivnostima, no ono nije dostavljeno, navodi Uprava.
"U organizaciji događanja sudjeluje udruga koja promovira rušenje ustavnog poretka i političko regrutiranje. To je u suprotnosti s fakultetskim propisima i pravnim aktima", naglasili su iz dekanata u odgovoru Hini.
Ističu da Filozofski fakultet ostaje prostor slobode mišljenja, kritičkog propitivanja i sučeljavanja različitih, uključujući radikalne političke i društvene ideje, ali smatra da Fakultet ne treba biti "poligon za političko regrutiranje ili organiziranje revolucionarnih pokreta".
U najavi događaja "Meet the Communist" Klub studenata Filozofskog fakulteta pozvao je studente na razgovor o marksizmu, komunizmu, kapitalizmu i revoluciji, kao i o znanosti i filozofiji. Najavili su i mogućnost razgovora s članovima Revolucionarnog komunističkog saveza te pristup komunističkoj literaturi i novinama. Događaj je bio najavljen za srijedu, 21. listopada u 18 sati u Klubu studenata Filozofskog fakulteta.
Na svojim službenim stranicama Revolucionarni komunistički savez opisuju se kao jugoslovenska sekcija Revolucionarne komunističke internacionale te organizacija radnika, studenata i učenika okupljenih oko ideja marksizma. Navode kako je njihov cilj izgradnja radničke partije, sa komunističkim programom uspostavljanja vlasti radničke klase, koja sačinjava ogromnu većinu stanovništva svakog modernog društva.
Trenutno, kako stoji na stranicama, imaju ogranke u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji.
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