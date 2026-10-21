Filozofski fakultet zabranio skup "Meet the Communist". U tijeku sastanak sa studentima

U najavi događaja "Meet the Communist" Klub studenata Filozofskog fakulteta pozvao je studente na razgovor o marksizmu, komunizmu, kapitalizmu i revoluciji, kao i o znanosti i filozofiji. Najavili su i mogućnost razgovora s članovima Revolucionarnog komunističkog saveza te pristup komunističkoj literaturi i novinama. Događaj je bio najavljen za srijedu, 21. listopada u 18 sati u Klubu studenata Filozofskog fakulteta.