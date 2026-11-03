FOTO / Reklama pogrebnog poduzeća iznenadila Osječane: "Drago nam je. Nećemo stati samo na njoj"

"Iskreno, nismo očekivali da će naša reklamna kampanja toliko odjeknuti i doprijeti do toliko ljudi. Drago nam je što je poruka prepoznata i što se o njoj govori. Ako potakne barem jednu osobu da ne sjedne za volan pod utjecajem alkohola, ispunila je svrhu", objavili su iz Lire.