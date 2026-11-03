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FOTO / Reklama pogrebnog poduzeća iznenadila Osječane: "Drago nam je. Nećemo stati samo na njoj"

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03. stu. 2026. 10:46
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Lira - Pogrebni centar/Facebook

Pogrebni centar Lira izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je na Facebooku podijelio snimku reklamnog plakata postavljenog u Osijeku.

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Pozornost je privukla poruka: "Piješ i voziš? Vidimo se uskoro", kojom se na izravan i pomalo crnohumoran način upozorava na moguće kobne posljedice vožnje pod utjecajem alkohola.

"Iskreno, nismo očekivali da će naša reklamna kampanja toliko odjeknuti i doprijeti do toliko ljudi. Drago nam je što je poruka prepoznata i što se o njoj govori. Ako potakne barem jednu osobu da ne sjedne za volan pod utjecajem alkohola, ispunila je svrhu", objavili su iz Lire.

Iz pogrebnog centra poručuju da neće stati na jednoj reklami. Kampanju planiraju nastaviti i proširiti jer smatraju da o vožnji nakon konzumacije alkohola treba govoriti, ponekad i porukom koja će ljude zaustaviti i potaknuti na razmišljanje.

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Teme
osijek pogrebno poduzeće reklama

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