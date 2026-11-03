odluka vrhovnog suda
Hladan tuš za Trumpa samo nekoliko sati uoči izbora
Nekoliko sati uoči američkih izbora na polovici predsjedničkog mandata, Vrhovni sud je po hitnom postupku odbacio zahtjev administracije predsjednika Donalda Trumpa da blokira prebrojavanje glasačkih listića više od 20.000 registriranih birača u Kaliforniji za koje savezni dužnosnici tvrde da nisu američki državljani.
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To je još jedan Trumpov pravni poraz u trenutku dok se njegovi republikanci bore da zadrže kontrolu nad Kongresom. Kalifornija je najmnogoljudnija savezna država i utvrda demokrata.
Trumova vlada se uoči izbora usredotočila na navodne nedržavljane. "Jednom kada Kalifornija pomiješa nezakonite i zakonite listiće, ne postoji način da se nezakoniti listići izdvoje", napisalo je ministarstvo u zahtjevu sudu.
Zatražilo je da Kalifonija izdvoji sporne od nespornih listića i da ih ne prebrojava prije nego što se utvrdi jesu li birači držaljani SAD-a.
"Nastavit ćemo tražiti sve moguće zakonite puteve da zaštitimo integritet naših izbora i osiguramo provedbu saveznog zakona", napisao je vršitelj dužnosti glavnog državnog odvjetnika Trent McCotter na društvenim mrežama.
Po američkom ustavu, za provedbu izbora odgovorne su savezne države, iako savezna vlada ima mogućnost nadzora. Vrhovni sud je u rujnu odbio zahtjev Trumpove administracije da se ograniči glasanje poštom, koja tradicionalno ide na ruku demokratima.
Popis 20.000 birača koje smatra spornima izradilo je ministarstvo domovinske sigurnosti i poslalo ga vlastima Kalifornije i okruga Los Angeles.
Kalifornija u odgovoru sudu tvrdi da ima stroge smjernice koje sprječavaju glasanje nedržavljana i da je popis ministarstva manjkav i pun grešaka.
Kalifornija ima 52 mandata u Zastupničkom domu, više od bilo koje druge savezne države. Da bi osvojili većinu, demokratima su povrh onih koje trenutno imaju potreba još četiri mandata.
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