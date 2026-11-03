Open AI / ChatGPT

Finski javni servis Yle već šestu godinu zaredom neprekidno prenosi život kujice i njezinih štenaca. Ovogodišnji prijenos na platformi Yle Areena pokrenut je više od 17,8 milijuna puta, a popularni format prodan je i u Nizozemsku.

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Program nazvan "Pentulive", odnosno "Štenci uživo", kamerama 24 sata dnevno prati kujicu od okota do odlaska štenaca u nove domove, tijekom približno osam tjedana.

Ovogodišnja zvijezda je Hilkka, kujica pasmine lagotto romagnolo, koja je 10. listopada okotila šest štenaca – četiri mužjaka i dvije ženke. Prijenos je počeo 6. listopada i trajat će do početka prosinca.

Producent Jyri Loikkanen opisao je program kao emocionalno putovanje, od uzbuđenja zbog okota do trenutka rastanka sa štencima.

Ideju je osmislila znanstvena novinarka Pirjo Koskinen, koja smatra da popularnost emisije odražava promijenjen odnos prema psima, koje ljudi sve više doživljavaju kao članove obitelji.

Format je kupio nizozemski dječji obrazovni program Het Klokhuis, a prikazuje ga i švedski javni servis SVT, gdje je ove godine zabilježeno 250.000 pregleda.

Urednik Ylea Ville Alijoki ističe da je riječ o primjeru takozvane spore televizije (slow TV, koja gledateljima pruža predah od svakodnevnih briga.