FOTO / U Zagrebu obilježena 88. obljetnica Kristalne noći: "Povijest se može ponoviti"

Podsjetio je da je povod Kristalnoj noći bilo ubojstvo njemačkog diplomata Ernsta vom Ratha u Parizu, koje je počinio Herschel Grynszpan jer su njegovi roditelji prognani u Poljsku, gdje ih nisu htjeli primiti. Nacistička vlast na čelu s Josephom Goebbelsom iskoristila je taj događaj i prikazala ga kao "spontani bijes" naroda protiv Židova, iako su napade organizirali i vodili pripadnici SA, SS-a, Hitlerove mladeži i lokalnih struktura.