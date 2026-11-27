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Princ William navodno priprema veliku reformu britanske monarhije koju namjerava provesti nakon dolaska na prijestolje. Među onima koje bi promjene najviše pogodile njegov je mlađi brat, princ Harry, ali i njegova obitelj.

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Kako piše Vanity Fair, William želi da kraljevske titule zadrže samo članovi obitelji koji aktivno obavljaju službene dužnosti. Titule više ne bi bile automatska povlastica stečena rođenjem, nego bi bile vezane uz konkretne obveze.

Plan je opisao novinar Tom Sykes u knjizi Dukes of Hazard, koja bi trebala biti objavljena u veljači 2027.

Prema Sykesu, članovi obitelji koji se odluče za privatan život izgubili bi i određene financijske i stambene povlastice, ali bi mogli slobodno graditi vlastite karijere.

Promjene bi zahvatile i Williamovu djecu

Bez titula bi mogli ostati i Harryjeva djeca, sedmogodišnji Archie i petogodišnja Lilibet, koji su ih stekli dolaskom kralja Charlesa III. na prijestolje.

Reforma bi istodobno omogućila Williamovoj mlađoj djeci, princezi Charlotte i princu Louisu, da u odrasloj dobi odaberu život izvan monarhije. Njihov stariji brat George, kao budući prijestolonasljednik, ne bi bio obuhvaćen tim promjenama.

Palača demantirala tvrdnje

Kensingtonska palača prvotno je odbila komentirati navode, pozivajući se na politiku nekomentiranja sadržaja knjiga.

Međutim, kako je naknadno izvijestio GB News, iz palače su poručili da tvrdnje o Williamovim namjerama da oduzme titule kraljevskim rođacima koji ne obavljaju službene dužnosti nemaju činjeničnu osnovu.

Sykes i dalje stoji iza svojih tvrdnji, no identitet njegovih izvora nije poznat. William zasad nije javno najavio takvu reformu.