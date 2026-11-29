ODVJETNIK I ŠEF NO HAJDUKA
Pavasović Visković: Partizani su bili na ispravnoj strani povijesti. ZDS je zakonit
Predsjednik Nadzornog odbora Hajduka i odvjetnik Ljubo Pavasović Visković komentirao je antisemitske ispade Torcide i pozdrav "Za dom spremni", a osvrnuo se i na odgovornost obrazovnog sustava.
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Gostujući u HRT-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2", Pavasović Visković istaknuo je važnost povezanosti splitskog kluba s njegovim navijačima, naglasivši da Hajduk nastoji izbjeći sudbinu modernih nogometnih klubova koji su se udaljili od ljudi koji su ih stvarali.
Kazao je da se slični incidenti događaju i u drugim europskim zemljama, a ustvrdio je i da su na nizozemskim stadionima takvi ispadi znatno teži.
Ne vjeruje da su navijači antisemiti
Stanković ga je upitao kako pomiruje vlastiti antifašistički svjetonazor s ponašanjem dijela Hajdukovih navijača. Pavasović Visković priznao je da mu je teško odgovoriti na to pitanje, istaknuvši da interese kluba stavlja ispred osobnih.
Skandiranje dijela navijača ocijenio je antisemitskim, no izrazio je sumnju u to da osobe koje su u njemu sudjelovale doista zastupaju antisemitske stavove.
Komentirajući ustaške pokliče na tribinama, ustvrdio je da se preko mladih navijača pokušavaju riješiti znatno dublji društveni problemi.
"Navijači su uvijek u protestnom modu, navijači uvijek guraju stvari do kraja, navijači uvijek provociraju", rekao je Pavasović Visković.
"Partizani su bili na ispravnoj strani povijesti"
Predsjednik Nadzornog odbora Hajduka osvrnuo se i na pozdrav "Za dom spremni", ustvrdivši da je zakonit, ali ne i ustavan.
"Ja sam antifašist i partizani su bili na ispravnoj strani povijesti", poručio je.
Naglasio je da zbog svojih stavova ne očekuje probleme, ali i da se ne želi baviti isključivo ponašanjem navijača dok su slične pojave prisutne u Hrvatskom saboru, vladajućoj koaliciji, znanstvenoj zajednici i na fakultetima.
Prozvao obrazovni sustav
Stanković ga je upitao i kako je moguće da se ustaški pokliči čuju na tribinama kluba koji je 1941. godine odbio igrati talijansku ligu i čiji su igrači otišli u partizane.
Pavasović Visković odgovornost je usmjerio prema obrazovnom sustavu, navodeći primjer vlastitog sina koji mu je nakon završetka osnovne škole na pitanje tko su bile ustaše odgovorio da je riječ o hrvatskoj vojsci.
Smatra da mladi koji su upoznati sa sudbinom Ane Frank i povijesnom ulogom ustaškog režima u Splitu ne bi veličali ustaštvo niti sudjelovali u takvim skandiranjima.
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