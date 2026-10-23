o dp-u, oporbi, žetončićima...
Razmatra li HDZ suradnju sa SDSS-om? "Donosimo odluke u interesu hrvatskog naroda"
Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak, komentirao je zahtjev Domovinskog pokreta za smjenu državnog tajnika Tomislava Bilandžića.
Do toga je došlo jer je javno podržao policiju u slučaju procesuiranja pripadnika Torcide zbog spornog skandiranja prije utakmice s Ajaxom. Za DP i Penavu je to neprihvatljivo i "temeljem stranačke stege ga želi razriješiti dužnosti na koju ga je imenovao".
"Sve stranke su osudile to, pa i DP i Ivan Penava", počeo je Mažar.
Voditeljica Nina Kljenak spomenula mu je da Penava uvijek sve osuđuje.
"Iz prizme Povjerenstva, vezano uz žrtve komunističkog režima, ga razumijem. Što se stranačke stege tiče... Naravno i da stranke funkcioniraju temeljem svog statuta i hijerarhije."
Time se vratio na temu smjene državnog tajnika.
"Neću ulaziti u to kako DP procjenjuje unutarstranačka pitanja. Postoji način kako se dužnosnici imenuju i razrješuju. Oko toga će biti razgovor i nakon njega ćemo imati određene odgovore. Stav HDZ-a je jasan, mi smo prvi snažno i oštro osudili ponašanje. Rekli smo da je ono, nažalost, nanijelo najveću štetu Hajduku, Splitu i Hrvatskoj. S druge strane, bitno je da sve institucije sukladno zakonu rade svoj posao. O temi tajnika ćemo razgovarati. Ono što mogu reći je da Vlada nije bila nikad stabilnija, rebalans proračuna će biti izglasan i mislim da je to za građane najbitnije."
Kad se spominje stabilnost Vlade, prilikom glasanja o njenom opozivu, čelnik SDSS-a Milorad Pupovac nije glasao "jer je bio dekoncentriran".
"Mi smo kao vladajuća većina započeli, imali smo 76 ruku, sad imamo 79. Dakle, većina je čvrsta i stabilna. A upravo ta stabilnost donosi gospodarski rast, bolji kreditni rejting, veći izvoz..."
Nudi li to vladajućoj stranci određene mogućnosti?
"Uvijek smo govorili da povjerenje koje dobijemo od hrvatskih građana nas obvezuje. Svaki trijumf je uspjeh koji treba pokazati i dokazati rezultatima."
Suradnja sa SDSS-om?
"Pokazali smo u krizama kroz posljednjih nekoliko godina da kao Vlada znamo donositi brze i kvalitetne odluke. Da li sa strankama iz centra lijevo, centra desno ili s pripadnicima manjina... - donosimo odluke u interesu hrvatskog naroda. Kao HDZ smo uvijek izlazili s programom onoga što smo spremni i možemo napraviti. Stranke koje su to podržavale, bile su s nama. Ne vidim razloga da se nekoga naziva žetončićem ako želi dobro Hrvatskoj ili hrvatskom narodu. Moramo na neki način, bez obzira što smo relativno mlada demokracija, početi razmišljati na način da se izdignemo iznad osobnih mišljenja ako je nešto u interesu države i budućnosti."
Ne smatra prevarom promjenu strana nakon ulaska u Sabor.
"Osobno, vratio sam se s 18 godina u Vukovar i htio sam nešto napraviti za mlade pa sam ušao u politiku. Od onda sam prošao lijepih i manje lijepih trenutaka. Moramo biti svjesni da ne vidimo svi jednako široko. Oni koji su gore, vide šire od nas koji smo niže. I nisam nikad razmišljao promijeniti dres, ni u dobru ni u zlu. S druge strane, ne mogu automatski kriviti neke kolege koji su otišli jer postoje različiti razlozi."
Oporbi zamjera što se "uhvatila" za povik "Za dom spremni".
"Kad nemaju što, želi se stvoriti dojam podijeljenosti i kaosa u društvu. Problema sigurno ima i o njima se može raspravljati."
Otkrio je što bi on u političkom smislu da se nalazi deset godina u oporbi.
"Pretpostavljam da bih isto bio frustriran, ali ne bih izbacivao frustracije tako da potenciram podjele u društvu nego bih razmišljao zašto sam tri mandata u oporbi. Ne bih tražio krivca u drugima", zaključio je Nikola Mažar.
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