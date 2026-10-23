"Neću ulaziti u to kako DP procjenjuje unutarstranačka pitanja. Postoji način kako se dužnosnici imenuju i razrješuju. Oko toga će biti razgovor i nakon njega ćemo imati određene odgovore. Stav HDZ-a je jasan, mi smo prvi snažno i oštro osudili ponašanje. Rekli smo da je ono, nažalost, nanijelo najveću štetu Hajduku, Splitu i Hrvatskoj. S druge strane, bitno je da sve institucije sukladno zakonu rade svoj posao. O temi tajnika ćemo razgovarati. Ono što mogu reći je da Vlada nije bila nikad stabilnija, rebalans proračuna će biti izglasan i mislim da je to za građane najbitnije."