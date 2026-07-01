Glavina: Ne zabranjujemo kratkoročni najam, nego...

Što se ostalih izmjena tiče, za hotele i kampove produljuje se rekategorizacija s četiri na pet godina te uvodi obveza rekategorizacije za druge vrste smještajnih objekata za koje do sada nije postojala, kao što su sobe, apartmani, kuće za odmor, hosteli, planinarski i lovački domovi, prenoćišta, odmarališta i dr. Također, zabranjuje se konzumacija energetskih pića u ugostiteljskim objektima maloljetnicima.