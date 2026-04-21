Sabor donio Zakon o priuštivom stanovanju: Što se mijenja za mlade i obitelji?

Donesenim se Zakonom prvi put u naš pravni sustav uvodi pojam priuštivog stanovanja, što znači da cijena najma ili rate kredita u slučaju kupnje stana ne prelazi 30 posto neto prihoda uže obitelji. Oni koji imaju pravo na potporu ili stambeno zbrinjavanje su građani s nižim prihodima, mladi do 45 godina, obitelji s djecom, osobe s deficitarnim zanimanjima, koje rade u prekarnom radu, djelatne vojne osobe, policijski, državni i javni službenici te namještenici deficitarnih zanimanja, osobe starije od 65 godina, građani ograničenog pristupa zdravstvu i drugi kojima je potrebna stambena podrška. Preduvjet je da nemaju u vlasništvu odgovarajuću stambenu nekretninu.