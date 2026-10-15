Paradoks na tržištu nekretnina: Najmanje se gradi tamo gdje je najveća potražnja

"Tada smo imali lošiju makroekonomsku situaciju i puno nekretnina kupovalo se na dug, a imali smo veliki šok koji je građane lupio kroz nedostupne i skuplje kredite, pad zaposlenosti i pad plaća Sad smo u bitno drukčijoj situaciji: imamo najveću zaposlenost u Hrvatskoj ikad, prilično veliku dostupnost kredita, najveće plaće ikad i najniže kamatne stope ikad. Bilance banaka i kreditora su puno bolje u smislu kreditnog portfelja, a i situacija u građevinskim tvrtkama je puno bolja i stabilnija - imaju puno zdravije bilance i otpornije su na udare. Ukupna slika je bitno bolja. Ako se i približavamo bilo kakvom ekonomskom iskušenju, građevinski sektor i tržište nekretnina su puno otporniji nego prije 15-ak godina", naglasio je ekonomist Dolenec.