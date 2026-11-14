SLUČAJ ZADRAVEC
HUBOL zatražio dokumentaciju: Tko je i zašto poništio prvi natječaj za šefa radiologije u Vinogradskoj?
Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) uputila je KBC-u Sestre milosrdnice zahtjev za pristup informacijama o poništenju prvog natječaja za predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Udruga pruža punu podršku radiolozima koji upozoravaju na stanje u bolnici te traži promjene u načinu imenovanja rukovodećih kadrova u javnom zdravstvu.
Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) zatražila je od KBC-a Sestre milosrdnice dokumentaciju i objašnjenje okolnosti pod kojima je poništen prvi natječaj za predstojnika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, objavljen 31. ožujka.
U zahtjevu za pristup informacijama HUBOL traži odgovore na pitanja tko je donio odluku o poništenju natječaja, zbog čega je to učinjeno i na temelju koje pravne osnove. Zanima ih i što je prethodno zaključilo povjerenstvo zaduženo za ocjenjivanje kandidata te je li ravnatelj bolnice prije poništenja razmotrio njegov prijedlog.
Udruga je zatražila i dokumentaciju o vrednovanju kandidata.
"Ne radi se o problemu nekoliko pojedinaca"
HUBOL je u priopćenju izrazio bezrezervnu podršku radiolozima koji su javno upozorili na probleme u organizaciji rada i upravljanju KBC-om Sestre milosrdnice.
Ističu da njihovi zahtjevi za sigurnim i kvalitetnim uvjetima rada nisu samo pitanje zaštite liječničke struke, nego i interesa pacijenata.
"Očuvati iskusne radiologe i stabilne stručne timove znači očuvati dostupnost pravodobne dijagnostike, intervencijskih postupaka i liječenja, osobito za najteže i najranjivije pacijente", poručuju iz HUBOL-a.
Upozoravaju na razmjere nezadovoljstva među zaposlenicima bolnice.
Prema podacima koje navode, 11 liječnika dalo je otkaz, 16 radiologa iz Vinogradske potpisalo je pismo kojim upozoravaju na neizdržive odnose i mogućnost novih odlazaka, a pridružilo im se i sedmero radiologa iz Traumatološke klinike te 49 od ukupno šezdesetak liječnika drugih specijalizacija iz Klinike za tumore.
"Kada 11 liječnika da otkaz, kada 16 radiologa iz same Vinogradske potpiše pismo kojim upozorava na neizdržive odnose i najavljuje buduće otkaze, jasno je da se tu ne radi o problemu nekoliko pojedinaca, nego o dubokom problemu upravljanja koji je proizvela tradicija političkog kadroviranja u bolnicama", ističu iz udruge.
Traže promjene u imenovanju bolničkih uprava
HUBOL smatra da aktualna situacija u Vinogradskoj pokazuje potrebu za temeljitom promjenom načina imenovanja rukovodećih kadrova u javnom zdravstvenom sustavu.
Upozoravaju da se već godinama protive političkim imenovanjima te zagovaraju izbor na temelju jasnih, unaprijed poznatih i transparentnih stručnih kriterija.
Predlažu da se članovi upravnih vijeća koji predstavljaju osnivača biraju putem javnih natječaja, pri čemu bi životopisi svih kandidata i njihovi programi razvoja ustanova morali biti javno dostupni.
Također predlažu produljenje mandata članova upravnih vijeća na pet godina kako bi se smanjila njihova povezanost s četverogodišnjim izbornim ciklusima i ograničio politički utjecaj na upravljanje bolnicama.
Prema prijedlogu HUBOL-a, rad zdravstvenih ustanova trebao bi se temeljiti na unaprijed definiranim razvojnim programima, uz redovito praćenje njihove provedbe i javno objavljivanje rezultata.
Takav bi sustav, smatraju, omogućio jasniju odgovornost upravljačkih struktura i smanjio prostor za netransparentne kadrovske odluke.
"Uprava bolnice i Ministarstvo moraju utvrditi uzroke gubitka povjerenja"
Iz HUBOL-a pozivaju Upravu KBC-a Sestre milosrdnice i Ministarstvo zdravstva da aktualnu situaciju prestanu promatrati kao niz nepovezanih sukoba i pojedinačnih otkaza.
Smatraju da je potrebno utvrditi uzroke ozbiljnog gubitka povjerenja među liječnicima, spriječiti daljnje odlaske stručnjaka i osigurati stabilnost bolničkih timova.
Upozoravaju da posljedice loših kadrovskih odluka ne ostaju ograničene na upravljačke strukture, nego se odražavaju na dostupnost zdravstvene skrbi.
"Javne bolnice nisu politički plijen"
"U zdravstvenom sustavu posljedice loših kadrovskih i upravljačkih odluka ne ostaju unutar ureda uprave – one se vrlo brzo vide u gubitku povjerenja zaposlenika, odlasku stručnjaka, raspadu timova i, na kraju, smanjenoj dostupnosti zdravstvene skrbi pacijentima", navode.
Na kraju priopćenja uputili su poruku da stručnost i interesi pacijenata moraju imati prednost pred političkim i osobnim interesima.
"Javne bolnice nisu politički plijen. Interesi pacijenata, stručnost zdravstvenih djelatnika i kvaliteta zdravstvene skrbi moraju imati prednost pred političkim, osobnim i karijernim interesima", zaključuju iz HUBOL-a.
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