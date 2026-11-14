U zahtjevu za pristup informacijama HUBOL traži odgovore na pitanja tko je donio odluku o poništenju natječaja, zbog čega je to učinjeno i na temelju koje pravne osnove. Zanima ih i što je prethodno zaključilo povjerenstvo zaduženo za ocjenjivanje kandidata te je li ravnatelj bolnice prije poništenja razmotrio njegov prijedlog.