Važno je pritom da termička obrada ne zamijeni odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada. Papir, staklo, metal i plastika koji se mogu ponovno iskoristiti trebali bi se izdvajati prije nego što ostatak otpada završi u spalionici. Energetska oporaba trebala bi biti dio šireg sustava gospodarenja otpadom, a ne zamjena za smanjenje njegova nastanka.