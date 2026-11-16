ZAKON SE NE PROVODI
Predstavnica stanara u Europskom parlamentu oštro kritizirala Hrvatsku, evo detalja
Predstavnicu Građanske inicijative Stanari zajedno iz Hrvatske, Melis Mladineo Brničević, u Europskom je parlamentu u ponedjeljak na temu stanovanja javno saslušao Posebni odbor za stambenu krizu u Europskoj uniji.
Tema saslušanja bila je utjecaj kratkoročnog najma na cjenovnu pristupačnost stanovanja i važnosti politika utemeljenih na dokazima.
Saslušanje je organizirano kroz dva panela i to "Tržišta stanovanja pod pritiskom" te "Regulatorni alati i Zakon o cjenovno pristupačnom stanovanju" čime se razmatra na koji način rast kratkoročnog najma utječe na dostupnost i cjenovnu pristupačnost stanovanja, ulogu pouzdanih podataka u oblikovanju regulative, provedbu Uredbe (EU) 2024/1028 o prikupljanju i dijeljenju podataka, kao i regulatorni alati predloženi u Zakonu o cjenovno pristupačnom stanovanju.
"Raste broj smještaja, a tako se smanjuje broj stanova"
Mladineo Brničević je u svom izlaganju kazala da inicijativa Stanari zajedno traži strožu zakonsku regulativu na koju će se obvezati sve članice EU da će je primijeniti u svom zakonodavstvu te da je problem stanovanja neraskidivo povezan s masovnim turizmom. Navela je da kako raste broj smještaja tako se smanjuje broj stanova kao i da su stanovi u kojima su do jučer živjele obitelji danas poslovne jedinice za dobru zaradu pojedinaca od čega zajednica ima samo štetu.
"Ne smijemo dopustiti da tržišna logika u potpunosti nadvlada javni interes. Stan nije obična roba poput bilo kojeg drugog proizvoda. Stan je temelj osobne sigurnosti, obiteljskog života i dostojanstva. Ne smijemo dopustiti da naši gradovi postanu mjesta u kojima ima mjesta za svakog turista, ali sve manje mjesta za vlastite stanovnike. Hrvatska je prihvatila implementirati europske zakone, no to radi na način da konstantno odgađa primjenu zakona", istaknula je Mladineo Brničević.
Traže se strogi zakoni
Sve je zaključila time što je ustvrdila kako su stanovi za stanovanje, a stambene zgrade za život te da pravo na dom mora imati prednost pred neograničenim komercijalnim iskorištavanjem stambenog prostora. "Zato je važno hitno donijeti stroge zakone kojima će se pružiti sigurnost i zaštita stanara, a onemogućiti daljnje pretvaranje stanova u izvore bogaćenja pojedinaca", zaključila je na kraju.
Zastupnici u Europskom parlamentu su tijekom saslušanja razmijenili stajališta s predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti, organizacijama građana i stanara, organizacijama koje pomažu osobama s potrebama u području stanovanja te predstavnicima sektora kratkoročnog najma.
Vešligaj: Stanovi u RH se preusmjeravaju u kratkoročni najam
Građansku inicijativu Stanari zajedno za saslušanje pred odborom predložio je hrvatski eurozastupnik Marko Vešligaj koji je nakon saslušanja izjavio da je današnja rasprava i sudjelovanje hrvatske predstavnice izuzetno važno s obzirom da svi znamo kakva je situacija u Hrvatskoj, da se stanovi u velikoj mjeri preusmjeravaju u kratkoročni najam, stanovnicima ostaje sve manje pristupačnih stanova, a najamnine stalno rastu.
"Zato o stambenoj krizi ne možemo govoriti bez uključivanja lokalnih razina i stanovništva koje najviše osjeća posljedice divljanja stambenog tržišta. Pravo na stan mora biti iznad profita, a gradovima moramo omogućiti da štite svoje građane, razvijaju javno i socijalno stanovanje te potiču dugoročni najam. Moramo pronaći ravnotežu između održivog razvoja turizma i prava građana da žive u svojim gradovima", poručio je Vešligaj.
Rezultati saslušanja će poslužiti kao doprinos radu Parlamenta na Zakonu o cjenovno pristupačnom stanovanju te na politikama kojima se nastoji postići ravnoteža između razvoja turizma i pristupa cjenovno pristupačnom stanovanju.
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