Mladineo Brničević je u svom izlaganju kazala da inicijativa Stanari zajedno traži strožu zakonsku regulativu na koju će se obvezati sve članice EU da će je primijeniti u svom zakonodavstvu te da je problem stanovanja neraskidivo povezan s masovnim turizmom. Navela je da kako raste broj smještaja tako se smanjuje broj stanova kao i da su stanovi u kojima su do jučer živjele obitelji danas poslovne jedinice za dobru zaradu pojedinaca od čega zajednica ima samo štetu.