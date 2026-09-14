Europska građanska inicijativa krenula s akcijom: "Želimo pristupačnije cijene stanovanja za sve"

U inicijativi navode "da svaki dan vide kako si radnici ne mogu priuštiti život u gradovima koje grade, da se mladi ne uspijevaju osamostaliti, a stanari su prisiljeni napustiti svoje četvrti nakon obnove te da zgrade zjape prazne dok ljudi spavaju na ulici". Tvrde da je na tržištu stambenih nekretnina trenutačno u prvom planu zarada, a ne ljudi.