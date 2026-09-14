Oglas

POTPISUJE SE PETICIJA

Europska građanska inicijativa krenula s akcijom: "Želimo pristupačnije cijene stanovanja za sve"

author
Hina
|
14. ruj. 2026. 14:21
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Modern high buildings with multiple apartments. High quality photo
Freepik/Ilustracija

Europska građanska inicijativa "Pravo na stanovanje" je počela s internetskim prikupljanjem potpisa u državama članicama EU-a kojim zahtijeva da sigurno, održivo i cjenovno pristupačno stanovanje postane priznato pravo za sve građane Europske unije.

Oglas

U inicijativi navode "da svaki dan vide kako si radnici ne mogu priuštiti život u gradovima koje grade, da se mladi ne uspijevaju osamostaliti, a stanari su prisiljeni napustiti svoje četvrti nakon obnove te da zgrade zjape prazne dok ljudi spavaju na ulici". Tvrde da je na tržištu stambenih nekretnina trenutačno u prvom planu zarada, a ne ljudi.

"Ali ne mora biti tako, zgrade postoje. Kao i rješenja kojima bi se one učinile dostupnima i trajno cjenovno pristupačnima. Ono što nedostaje su pravila koja će to omogućiti", navode.

Incijativa "Pravo na stanovanje! Sada i zauvijek" stoga poziva EU da regulira spekulacije, pretvori prazne zgrade u domove, zaštiti stanare od ponovnog iseljenja i uspostavi trajni fond EU za stanovanje.

Europska građanska inicijativa (ECI) jedan je od najmoćnijih alata izravne demokracije u EU. Kada milijun građana iz najmanje sedam država članica da svoj potpis, Europska komisija zakonski je obvezna odgovoriti.

Građani Hrvatske, pa tako i Europske unije peticiju mogu potpisati na https://right-to-housing.eu.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
cijene najma europska unija pravo na dom stanovanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ