POTPISUJE SE PETICIJA
Europska građanska inicijativa krenula s akcijom: "Želimo pristupačnije cijene stanovanja za sve"
Europska građanska inicijativa "Pravo na stanovanje" je počela s internetskim prikupljanjem potpisa u državama članicama EU-a kojim zahtijeva da sigurno, održivo i cjenovno pristupačno stanovanje postane priznato pravo za sve građane Europske unije.
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U inicijativi navode "da svaki dan vide kako si radnici ne mogu priuštiti život u gradovima koje grade, da se mladi ne uspijevaju osamostaliti, a stanari su prisiljeni napustiti svoje četvrti nakon obnove te da zgrade zjape prazne dok ljudi spavaju na ulici". Tvrde da je na tržištu stambenih nekretnina trenutačno u prvom planu zarada, a ne ljudi.
"Ali ne mora biti tako, zgrade postoje. Kao i rješenja kojima bi se one učinile dostupnima i trajno cjenovno pristupačnima. Ono što nedostaje su pravila koja će to omogućiti", navode.
Incijativa "Pravo na stanovanje! Sada i zauvijek" stoga poziva EU da regulira spekulacije, pretvori prazne zgrade u domove, zaštiti stanare od ponovnog iseljenja i uspostavi trajni fond EU za stanovanje.
Europska građanska inicijativa (ECI) jedan je od najmoćnijih alata izravne demokracije u EU. Kada milijun građana iz najmanje sedam država članica da svoj potpis, Europska komisija zakonski je obvezna odgovoriti.
Građani Hrvatske, pa tako i Europske unije peticiju mogu potpisati na https://right-to-housing.eu.
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