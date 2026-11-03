Izračunali koliko plaća treba za stan u Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku. Razlike su ogromne

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Za kupnju stana od 60 četvornih metara u Splitu potrebno je izdvojiti čak 233 prosječne mjesečne neto plaće, odnosno gotovo 19 i pol godina ukupnih primanja. Pritom se podrazumijeva da kupac tijekom cijelog tog razdoblja ne potroši ni euro na životne troškove.

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Pokazala je to analiza portala Dalmacija Danas, koji je usporedio oglašene cijene nekretnina u Splitu, Dubrovniku, Zadru i Šibeniku s prosječnim plaćama u pripadajućim županijama.

Prema podacima portala Nekretnine.hr za rujan 2026., prosječna tražena cijena četvornog metra stana u Splitu iznosila je 5811 eura. To znači da bi stan od 60 kvadrata stajao oko 348.660 eura.

Istodobno je prosječna neto plaća u Splitsko-dalmatinskoj županiji u drugom tromjesečju iznosila 1494 eura. Za kupnju takvog stana trebalo bi izdvojiti 233,4 mjesečne plaće, što odgovara ukupnim primanjima tijekom 19,4 godine.

Dubrovnik gotovo jednako skup

Od analiziranih gradova drugi je najskuplji Dubrovnik, gdje je prosječna oglašena cijena kvadrata iznosila 5105 eura. Stan od 60 četvornih metara tako bi stajao 306.300 eura, odnosno 211,8 prosječnih mjesečnih plaća.

U Zadru je prosječna tražena cijena kvadrata bila 4137 eura, što znači da bi za stan od 60 kvadrata trebalo izdvojiti 248.220 eura ili 169,8 prosječnih plaća.

Najpovoljniji među četiri analizirana grada je Šibenik, gdje je kvadrat u prosjeku oglašavan za 3510 eura. Stan od 60 kvadrata ondje bi stajao 210.600 eura, odnosno 144,2 prosječne mjesečne plaće.

Izračun se temelji na oglašenim, a ne stvarnim kupoprodajnim cijenama nekretnina. Također, riječ je o prosječnim plaćama na razini županija, a ne pojedinih gradova.

U stvarnosti bi za kupnju stana trebalo znatno više vremena jer građani samo dio svojih prihoda mogu izdvajati za štednju, dok kupnja na kredit donosi i dodatne troškove kamata.