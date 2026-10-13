Stanovi u Hrvatskoj sve manje priuštivi: Evo gdje je najgore

"Dvije trećine pada priuštivosti posljedica su toga što cijene rastu brže od plaća. Ponuda ne prati potražnju koja počiva na zaposlenosti, plaćama i štednji i treba učiniti sve da se potakne ponuda - izgradnja, jer povećanje ponude novih nekretnina najbolji je kanal za 'hlađenje' cijena. Postupno usporavanje rasta cijena nekretnina je moguće zbog usporavanja gospodarskog rasta, no nema izgleda za preokret kao 2009. godine pa spekulativno očekivanje pada cijena nema nikakvog smisla”, izjavio je Šonje iz Arhivanalitike - Ekonomskog laba.