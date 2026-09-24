Svijetu prijeti novi nekretninski balon; ova dva grada izložena najvećem riziku

Među europskim gradovima povišen rizik od stvaranja nekretninskog balona bilježe Ženeva i Lisabon, a na svjetskoj razini još i Miami, Dubai i Seul. Za njemačke gradove Frankfurt i München, koji su još 2022. bili među gradovima s najvećim rizikom od nekretninskog balona, sada se smatra da su izloženi tek umjerenom riziku, pokazalo je najnovije istraživanje.