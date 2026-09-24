Oglas

rast cijena

Svijetu prijeti novi nekretninski balon; ova dva grada izložena najvećem riziku

author
Hina
|
24. ruj. 2026. 11:06
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
A man dives in the Limmat river during a heat wave in Zurich, Switzerland, Friday, June 19, 2026.
AP Photo/Laurent Cipriani

Zürichu prijeti najveća opasnost od nastanka nekretninskog balona među velikim gradovima svijeta, a u stopu ga slijedi Tokio, pokazala je studija švicarskog bankarskog diva UBS-a.

Oglas

Globalni rizik od nekretninskih balona nije se znatno promijenio tijekom protekle godine i nema naznaka novog, široko rasprostranjenog uzleta na tržištu nekretnina, navodi se u UBS-ovu izvješću, objavljenom u utorak.

UBS analizira cijene stambenih nekretnina u 23 međunarodne metropole, a u najnovijem istraživanju prvi su puta na popis uvrstili Lisabon i Seul. Zürich je u proteklih 20 godina zabilježio najveći rast cijena nekretnina u toj skupini gradova, istaknuo je UBS.

I raskorak između cijena nekretnina i najamnina u Zürichu iznimno je velik, uz trend kontinuiranog rasta, signalizirajući sve veću ovisnost o povoljnim uvjetima financiranja.

Među europskim gradovima povišen rizik od stvaranja nekretninskog balona bilježe Ženeva i Lisabon, a na svjetskoj razini još i Miami, Dubai i Seul. Za njemačke gradove Frankfurt i München, koji su još 2022. bili među gradovima s najvećim rizikom od nekretninskog balona, sada se smatra da su izloženi tek umjerenom riziku, pokazalo je najnovije istraživanje.

Među europskim gradovima umjeren rizik bilježe još Milano, Madrid i Amsterdam. Najblaži je pak rizik u São Paulu, San Franciscu i New Yorku. U stopu ih slijede Pariz i London, s također relativno niskim rizikom, pokazalo je istraživanje.

UBS-ov indeks rizika od stvaranja nekretninskog balona procjenjuje jesu li se cijene nekretnina odvojile od temeljnih ekonomskih pokazatelja, uzimajući u obzir čimbenike kao što su cijene kuća, najamnine, osobna primanja, zaduženost kućanstava i građevinska aktivnost.

Banka je također istaknula da vlasništvo nad nekretninama u više od polovine gradova obuhvaćenih istraživanjem nije pružilo učinkovitu zaštitu od inflacije tijekom proteklih pet godina.

Teme
cijene nekretnina nekretninski baloni rizik nekretnina tokio tržište nekretnina ubs izvješće zürich

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ