rast cijena
Svijetu prijeti novi nekretninski balon; ova dva grada izložena najvećem riziku
Zürichu prijeti najveća opasnost od nastanka nekretninskog balona među velikim gradovima svijeta, a u stopu ga slijedi Tokio, pokazala je studija švicarskog bankarskog diva UBS-a.
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Globalni rizik od nekretninskih balona nije se znatno promijenio tijekom protekle godine i nema naznaka novog, široko rasprostranjenog uzleta na tržištu nekretnina, navodi se u UBS-ovu izvješću, objavljenom u utorak.
UBS analizira cijene stambenih nekretnina u 23 međunarodne metropole, a u najnovijem istraživanju prvi su puta na popis uvrstili Lisabon i Seul. Zürich je u proteklih 20 godina zabilježio najveći rast cijena nekretnina u toj skupini gradova, istaknuo je UBS.
I raskorak između cijena nekretnina i najamnina u Zürichu iznimno je velik, uz trend kontinuiranog rasta, signalizirajući sve veću ovisnost o povoljnim uvjetima financiranja.
Među europskim gradovima povišen rizik od stvaranja nekretninskog balona bilježe Ženeva i Lisabon, a na svjetskoj razini još i Miami, Dubai i Seul. Za njemačke gradove Frankfurt i München, koji su još 2022. bili među gradovima s najvećim rizikom od nekretninskog balona, sada se smatra da su izloženi tek umjerenom riziku, pokazalo je najnovije istraživanje.
Među europskim gradovima umjeren rizik bilježe još Milano, Madrid i Amsterdam. Najblaži je pak rizik u São Paulu, San Franciscu i New Yorku. U stopu ih slijede Pariz i London, s također relativno niskim rizikom, pokazalo je istraživanje.
UBS-ov indeks rizika od stvaranja nekretninskog balona procjenjuje jesu li se cijene nekretnina odvojile od temeljnih ekonomskih pokazatelja, uzimajući u obzir čimbenike kao što su cijene kuća, najamnine, osobna primanja, zaduženost kućanstava i građevinska aktivnost.
Banka je također istaknula da vlasništvo nad nekretninama u više od polovine gradova obuhvaćenih istraživanjem nije pružilo učinkovitu zaštitu od inflacije tijekom proteklih pet godina.
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