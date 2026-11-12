i do 18 milijuna eura
Hrvatske šume u debelom minusu: Plenković traži izvještaj
Hrvatske šume u prvih devet mjeseci ove godine bilježe 13 milijuna eura gubitka, a većina slavonskih podružnica poslovala je s minusom, ustvrdio je SDP-ov zastupnik Marko Krička.
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Trinaest milijuna eura minusa. Toliko, prema informacijama koje je u Saboru objavio Marko Krička, zastupnik SDP-a, iznosi gubitak Hrvatskih šuma u prvih devet mjeseci ove godine.
Minus ide i do 18 milijuna eura
Posebno je zanimljiv podatak koji je iznio o tome da je većina slavonskih podružnica, koje raspolažu najvrjednijim resursima, poslovala s gubitkom.
"Svi ti podaci koje sam iznio bili su precizni i točni, i to prije nego što HŠ plati šumske doprinose općinama i gradovima na čijem području radi. Tako da mislim da minus ide prema 18 milijuna eura', kazao je Krička za tportal.
Prema njegovim podacima, podružnica u Osijeku bilježi gubitak od 3,42 milijuna eura, Našice od 2,24 milijuna eura, Požega od 1,54 milijuna eura, Nova Gradiška od 1,6 milijuna eura, a Vinkovci nešto manje od milijun eura.
"Zanimljiv je podatak i da Direkcija tvrtke ima gubitak od 18,7 milijuna eura. Ali ima i podružnica koje su u plusu pa se njihovim poslovanjem gubitak smanjuje, no ukupno i dalje iznosi 13 milijuna eura. Meni su uistinu ti podaci šokantni, a vidio sam da, kada sam jučer izašao s njima, nisu baš sjeli premijeru Andreju Plenkoviću. Malo mi je čudno da nije upoznat s time jer njegov koalicijski partner iz Domovinskog pokreta upravlja tom tvrtkom", rekao je Krička.
Plenković je tada rekao da će zatražiti izvještaj od resornog ministra Davida Vlajčića i da će Vlada, 'ako HŠ ima nekih financijskih poteškoća, pomoći'.
Krička smatra da se Uprava Hrvatskih šuma mora očitovati o tim podacima, a očekuje da to učini i resorni ministar Vlajčić (DP).
"To bi bio minimum jer šume, a ni HŠ, nisu vlasništvo nijedne stranke. Riječ je o nacionalnom bogatstvu o kojem se trebamo pravilno skrbiti. Ako je tvrtka godinu prije poslovala s plusom, zbilja me zanima kako je došlo do ovakvog minusa u prvih devet mjeseci", rekao je.
Posebno važnim smatra pitanje sanacije vinkovačkog područja, na kojem je 2023. godine u velikom nevremenu oštećeno oko 2,8 milijuna kubika drvne mase, a do kraja 2024. prodano je milijun kubika u vrijednosti od 156 milijuna eura. To, prema njegovu mišljenju, jasno pokazuje koliki je potencijal predstavljala sanacija šuma te je zahtijevala i pojačan angažman radnika i mehanizacije.
"HŠ mora podastrijeti konačan račun građanima", istaknuo je.
Podsjetimo, do promjene na čelu HŠ-a došlo je potkraj prošle godine, kada je Nediljka Dujića (HDZ) na mjestu predsjednika Uprave zamijenio Joško Radanović (DP). Dujić je spušten stepenicu niže, na mjesto člana Uprave.
Valja dodati da je Josip Dabro (DP), koji je prije Vlajčića bio ministar, inzistirao na Dujićevu odlasku zbog nepravilnosti u radu te je svoju potporu Vladi uvjetovao njegovom smjenom. Dujić je na kraju smijenjen, ali je ostao u HŠ-u, a Dabro je prethodno ostao bez ministarske fotelje nakon objave snimki na kojima puca iz vatrenog oružja.
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