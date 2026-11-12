Hrvatske šume u debelom minusu: Plenković traži izvještaj

"Zanimljiv je podatak i da Direkcija tvrtke ima gubitak od 18,7 milijuna eura. Ali ima i podružnica koje su u plusu pa se njihovim poslovanjem gubitak smanjuje, no ukupno i dalje iznosi 13 milijuna eura. Meni su uistinu ti podaci šokantni, a vidio sam da, kada sam jučer izašao s njima, nisu baš sjeli premijeru Andreju Plenkoviću. Malo mi je čudno da nije upoznat s time jer njegov koalicijski partner iz Domovinskog pokreta upravlja tom tvrtkom", rekao je Krička.