Loše vijesti za građane koji se griju na drva: Stiže novo poskupljenje

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hrvatske šume najavile su novo povećanje cijena drvnih sortimenata koje bi trebalo stupiti na snagu 1. siječnja 2027. godine. Cijene će u prosjeku porasti za oko 10 posto, što bi moglo dodatno opteretiti kućne budžete građana koji se griju na drva, osobito u ruralnim dijelovima Hrvatske.

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Iz državne tvrtke navode da je poskupljenje posljedica rasta troškova rada i proizvodnje te potrebe za prilagodbom tržišnim uvjetima i približavanjem cijenama u susjednim zemljama.

Pritom naglašavaju da se najavljenih 10 posto odnosi na prosječno povećanje cijena drvnih sortimenata, što znači da neće sve vrste drva poskupjeti u jednakom postotku.

Hrvatske šume već su početkom 2026. povećale cijene drvnih sortimenata u prosjeku za osam posto, piše novinar Novog lista Marin Smolčić.

Popusti za građane ostaju

Unatoč novom poskupljenju, građani koji ogrjevno drvo kupuju izravno od Hrvatskih šuma i dalje će moći koristiti postojeće popuste.

Kućanstvima se odobrava redovni popust od pet posto, uz dodatnih 15 posto na temelju mjere Vlade RH. Ukupni popust tako iznosi 20 posto, a mjera vrijedi do 1. travnja 2027. godine.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, popust obuhvaća 450.000 kubičnih metara ogrjevnog drva, a procjenjuje se da će ga koristiti oko 60.000 kućanstava.

Novo povećanje cijena posebno bi moglo pogoditi stanovnike Like i drugih ruralnih područja, gdje je grijanje na drva i dalje jedan od najčešćih načina zagrijavanja domova.