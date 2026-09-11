Hrvatske šume: Medvednica se suši, posljedice ekstremnih ljeta trajat će godinama

"Nas ovo stanje zabrinjava posebice jer se suši list mladih i srednjodobnih sastojina u koje smo proteklih godina uložili mnogo vremena kroz stručne i uzgojne radove", upozorava upravitelj Šumarije Zagreb Dalibor Babić navodeći da su zbog toga pozvali predstojnicu Zavoda za zaštitu šuma iz Hrvatskog šumarskog instituta Dinku Matošević kako bi dobili i dodatno znanstveno mišljenje.