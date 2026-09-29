Nova pravila: Ovih proizvoda uskoro neće biti na hrvatskom tržištu bez dokaza da nisu krčili šume

''Kolege u Hrvatskim šumama navodno već četvrti put dižu kredite za isplatu plaća svojim zaposlenicima. Kako je moguće da firma koja se bavi zaštitom i upravljanjem šumama posluje s takvim gubitkom? Tražimo odgovore na ta pitanja jer je sramotno da se događaju takve situacije'', kazao je SDP-ov zastupnik Marko Krička.