Vlada želi potaknuti građane da investiraju ušteđevinu: "Moći će ulagati bez oporezivanja dobiti"

Prijedlog zakona podržava i oporbeni SDP. "Najvažniji dio jest taj da možete staviti svoj novac i dugoročno ulagati kako bi to onda bio neki oblik vaše mirovine ili vaše štednje, a država će vas nagraditi time da nećete biti oporezovani niti ćete morati voditi administrativne postupke", naglasio je zastupnik Boris Lalovac.