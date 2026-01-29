Koliko je novca normalno imati na tekućem računu?

Deutsche Bank objavila je rezultate istraživanja o prosječnim iznosima na tekućim računima po dobnim skupinama s velikim razlikama među generacijama.
Koliko novca bi osoba trebala imati na svom tekućem računu? Na ovo pitanje nije lako odgovoriti, ali novo istraživanje Deutsche Banke daje uvid u prosječne iznose štednje kod Nijemaca, podijeljene po dobnim skupinama, piše Fenix Magazin.
Prosječan iznos na računu raste s godinama
Prema anketi, mlađe osobe imaju manje ušteđevine na tekućem računu, dok stariji građani raspolažu s većim iznosima:
- Osobe od 16 do 24 godine u prosjeku imaju 1.400 eura na računu.
- U dobi od 25 do 34 godine, prosjek raste na 2.200 eura.
- Za 35- do 44-godišnjake, prosjek iznosi 2.600 eura.
- Skupina od 45 do 54 godine ima oko 3.300 eura.
- 55- do 64-godišnjaci drže prosječno 3.100 eura.
- Najviši prosjek imaju osobe starije od 75 godina – čak 4.200 eura.
Što znači "normalno" stanje na računu?
Važno je napomenuti da se radi o prosječnim vrijednostima koje ne odražavaju nužno stvarnu financijsku situaciju pojedinaca. Pojam “normalno” je subjektivan – ovisi o životnom stilu, prihodima, troškovima i financijskim ciljevima.
Također postoje velike regionalne razlike: u urbanim sredinama prosječni su iznosi viši nego u ruralnim krajevima, a neka njemačka savezna područja bilježe znatna odstupanja u štednji.
Imate previše novca na računu? To možda nije pametno rješenje
Iako je osjećaj sigurnosti važan, držanje velikih iznosa na tekućem računu nije financijski isplativo. Novac koji stoji na računu ne donosi zaradu, a inflacija s vremenom umanjuje njegovu vrijednost.
Što učiniti s viškom novca?
Izračunajte svoje minimalne mjesečne troškove i ostavite dovoljno novca za pokrivanje tih izdataka.
Ostatak prebacite na štedni ili oročeni račun: Na štednim (tagesgeld) računima, kamate trenutno mogu dosezati i do 3 % godišnje, uz fleksibilan pristup novcu. Za veće rezerve ili srednjoročne ciljeve, oročena štednja ili investicijski planovi mogu donijeti bolje prinose.
Na taj način novac ne samo da ostaje siguran, već i radi za vas kroz pasivan prihod.
Financijska ravnoteža je ključna
Držanje određenog iznosa na tekućem računu ima smisla radi likvidnosti, ali pametno upravljanje viškom sredstava donosi dugoročnu financijsku sigurnost i rast štednje. Prilagodite strategiju štednje svojim potrebama i ne dopustite da vam novac „spava“ na računu
