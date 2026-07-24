Velika novost za građane: Stiže hrvatski investicijski račun, evo tko ga može otvoriti i koje su pogodnosti

"Ova mjera po važnosti ide uz bok državnih ili narodnih obveznica, za koje su građani pokazali veliko zanimanje i kojima je u 20 izdanja ostvareno oko 16 milijardi eura. Ovo je i korak dalje, da i građani imaju koristi od rasta hrvatskog gospodarstva ulaganjem u dionice domaćih kompanija putem tog računa, a i obveza je da 20 posto njihovih ulaganja mora biti u domaće kompanije koje su na burzi”, naglasio je Bule.