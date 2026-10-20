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"korak u dobrom smjeru"

Iz Hrvatske stigla reakcija na potez Crne Gore

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Hina
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20. lis. 2026. 16:22
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30.07.2021., Zagreb - Nakon jucer odradjene sjednice Vlade utihnuli su Banski dvori. Ljetna stanka za ministre traje do 19. kolovoza za kada je zakazana iduca sjednica, a do tada “kucu cuva” potpredsjednik Medved. rPhoto: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Odluka crnogorske vlade da promijeni ime bazena u Kotoru i odobri ploču u Morinju korak je u dobrom smjeru, saznaje Hina neslužbeno iz vlade.

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Vlada u Podgorici objavila je u utorak da je odlučila promijeniti ime bazena koji nosi ime vaterpolista Zorana Džimija Gopčevića, ujedno i čuvara u logoru Morinj optuženog da je mučio i zlostavljao zatočene hrvatske civile i ratne zarobljenike.

Bazen bi odsad trebao nositi ime Petra Petrovića Njegoša, oca moderne crnogorske nacije.

Crnogorska vlada je odlučila i naknadno odobriti spomen-ploču postavljenu 10. listopada 2022. na kamenom zidu kod ulaza u Morinj.

Izvor iz vlade rekao je utorak Hini da je to „korak u dobrom smjeru”, potaknut intervencijom premijera Andreja Plenkovića na Europskom vijeću u vezi s europskim putem Crne Gore.

"Hrvatska je konstruktivna prema Crnoj Gori i smatramo da je sada trenutak da riješe pitanja koja se tiču europskih vrijednosti i dobrosusjedskih odnosa", rekli su iz vlade.

Plenković je u lipnju ove godine s crnogorskim vodstvom razgovarao o otvorenim pitanjima između dviju zemalja koja se moraju riješiti prije pridruživanja te države EU-u, kazavši da je Podgorica spremna raditi na njihovom rješavanju.

Osim ploče u Morinju i bazena u Kotoru, radi se o još šest neriješenih bilateralnih pitanja, a to su utvrđivanje sudbine nestalih, obeštećenje logoraša iz Morinja, procesuiranje odgovornih za ratne zločine, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja hrvatskih obitelji, pitanje granice i povratak Školskog broda Jadran. 

Vlasti Crne Gore navode ambiciozan plan da Podgorica do kraja ove godine zatvori sva pregovaračka poglavlja i 2028. postane članica Unije.

Hrvatska je popis svojih zahtjeva prema Podgorici uputila i državama članicama Unije.

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Teme
crna gora hrvatska vlada europskaa unija morinj

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