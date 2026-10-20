Veliki zaokret u Crnoj Gori: Prihvaćena dva zahtjeva Hrvatske

Vlada RH

Crnogorska vlada objavila je u utorak da je donijela odluke o promjeni imena gradskog bazena u Kotoru i naknadnom odobravanju spomen-ploče u nekadašnjem logoru Morinj, čime je napravljen korak prema rješavanju dvaju otvorenih bilateralnih pitanja koja su posljednjih godina opterećivala odnose Zagreba i Podgorice te bila na putu crnogorskom približavanju Europskoj uniji.

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Vlada je u ponedjeljak, na temelju pribavljene suglasnosti većine članova, odlučila da se bazen u Kotoru, koji je dosad nosio ime vaterpolista Zorana Džimija Gopčevića, ubuduće zove „Gradski bazen – Petar II. Petrović Njegoš“.

Odluka je donesena na temelju nedavnih izmjena Zakona o sportu, kojima je omogućena promjena naziva sportskih objekata.

Lokalni parlament u Kotoru u kolovozu 2021. odlučio je bazen nazvati po Gopčeviću, jednom od, kako su tada naveli, najboljih vaterpolista s ovih prostora.

Zagreb je osudio tu odluku tvrdeći da je Gopčević bio čuvar u logoru Morinj, u kojem su tijekom rata devedesetih bili zatočeni hrvatski civili i ratni zarobljenici.

Crnogorska vlada je odlučila i naknadno odobriti spomen-ploču postavljenu 10. listopada 2022. na kamenom zidu kod ulaza u vojni objekt Morinj.

Odlukom je predviđeno da ploča ostane na postojećoj lokaciji, u sadašnjem obliku i dimenzijama, s postojećim natpisom te da se nastavi njezino održavanje.

„Tijelo državne uprave nadležno za poslove kulture naknadno će rješenjem odrediti tko će biti nadležan za održavanje spomen-obilježja“, navodi se u odluci.

Spomen-ploča u Morinju postavljena je u listopadu 2022. u nazočnosti predstavnika crnogorskih i hrvatskih vlasti, kao znak sjećanja na hrvatske zarobljenike koji su bili zatočeni u nekadašnjem sabirnom centru Jugoslavenske narodne armije.

No nakon toga su se pojavili zahtjevi za njezinim uklanjanjem, a oko nje je postavljen metalni okvir koji bi je mogao prekriti.

Rješavanje pitanja naziva bazena u Kotoru i spomen-ploče u Morinju najavio je u ponedjeljak navečer crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, gostujući u Dnevniku Televizije Crne Gore.

Ibrahimović je izjavio da je Crna Gora blizu rješavanja tri otvorena pitanja s Hrvatskom, uključivo i pitanje obeštećenja bivših logoraša iz logora Morinj.

Hrvatska je nedavno zatražila od Crne Gore rješavanje osam otvorenih pitanja, većinom naslijeđa rata 1990-tih, prije ulaska te zemlje u Europsku uniju.