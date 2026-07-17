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STROŽI NADZOR

VIDEO / Zagrebačka policija u lovu na romobiliste: Trajno oduzeli jurilicu koja ide 80 na sat

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17. srp. 2026. 09:24
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PU zagrebačka
PU zagrebačka

Policijski službenici proveli su u srijedu, 15. srpnja 2026., akciju pojačanog nadzora u užem centru grada te na Trgu bana Josipa Jelačića

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Nadzor je bio usmjeren na vozače električnih romobila, mopeda, motocikala i drugih osobnih prijevoznih sredstava, s primarnim ciljem zaštite pješaka i povećanja opće sigurnosti u najprometnijim dijelovima grada.

Kako je priopćila Pu zagrebačka, tijekom provođenja ove ciljane akcije utvrđen je niz prekršaja te su policijski službenici poduzeli sljedeće mjere:

  • izdano je 13 obavijesti o počinjenom prekršaju
  • 2 obvezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa te
  • izrečeno je 7 pisanih upozorenja.

Rezultati nadzora potvrđuju kako dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise, čime izravno ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu, posebice pješaka u pješačkim zonama.

Oduzeta dva romobila


Poseban naglasak tijekom akcije stavljen je na provjeru tehničkih karakteristika vozila. Policija je tom prilikom privremeno oduzela dva električna romobila koji su razvijali brzinu veću od 25 km/h, a snaga elektromotora prelazila im je 0,6 kW. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, već se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenim za vozila i pješake.

Jedan od navedenih romobila trajno je oduzet jer se vozač odrekao prava na žalbu te odmah podmirio izrečeni obvezni prekršajni nalog. Po pravomoćnosti ovog naloga, vozilo prelazi u trajno vlasništvo Republike Hrvatske.


Savjet građanima


Policijska uprava zagrebačka ponovno savjetuje sve vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava da se pridržavaju zakonskih odredbi, prilagode brzinu uvjetima na cestama i pješačkim zonama te poštuju sigurnost najranjivijih skupina u prometu. Aktivnosti policije u prometu nastavit će se provoditi i dalje kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih građana

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Teme
pu zagrebačka električni romobili policija prometna policija romobili

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