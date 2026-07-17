Zbog toga je Policijska uprava zagrebačka ovoga tjedna provela pojačani nadzor električnih romobila na Trgu bana Josipa Jelačića, s posebnim naglaskom na njihove tehničke karakteristike. Tijekom akcije privremeno su oduzeta dva romobila koja su razvijala brzinu veću od 25 kilometara na sat. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila više ne smatraju osobnim prijevoznim sredstvima te se ne smiju kretati površinama predviđenima za pješake i automobile.