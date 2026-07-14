NIJE ZA MLAĐE OD 16
Mrak Taritaš traži zabranu vožnje električnim romobilima po nogostupima i veće kazne
GLAS je u saborsku proceduru uputio izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim bi se električnim romobilima i biciklima zabranila vožnja po nogostupima i u pješačkim zonama zbog velikog broja nesreća koje su prouzročila ta vozila, izvijestila je ta stranka u utorak.
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"Otkad su električni romobili 2022. godine uvedeni u Zakon o sigurnosti prometa na cestama, prema podacima MUP-a, u nesrećama koje su prouzročene tim vozilima ozlijeđeno je 1650 osoba. Poginulo je šest osoba, teško ozlijeđeno 443, a lakše 773. Od toga je 48 posto mlađe od 18 godina, a 16 posto mlađe od 14”, izvijestila je zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš na konferenciji za novinare u Saboru.
Naglasila je da nas je nedavno potresla vijest o smrti petnaestogodišnjeg dječaka koji je upravljao električnim romobilom te da je riječ o ozbiljnim brojkama nesreća za koje strahuje da ćemo gledati sve češće ako ne reagiramo na vrijeme, uključujući i one s tragičnim ishodom.
Nogostup pripada pješacima
Nogostup nije prometnica nego prostor koji pripada pješacima i to bi trebalo biti zaista posljednje mjesto na kojem pješak mora strahovati da će ga netko udariti vozilom, kazala je.
Dodala je da je Hrvatska danas među rijetkim europskim državama koje dopuštaju da se električni romobil, kada nema biciklističke staze, vozi po nogostupu ili drugim površinama namijenjenima pješacima, čime smo odgovornost za nedostatak infrastrukture prebacili upravo na najranjivije sudionike u prometu, na pješake.
Podizanje dobne granice
"Zato u saborsku proceduru upućujemo prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se električnim romobilima zabranjuje vožnja po nogostupima i u pješačkim zonama, kao i biciklima. Na nogostupima i u pješačkim zonama vozač treba sići s električnog romobila ili bicikla i gurati ga. Predlažemo uvođenje osobnih identifikacijskih oznaka i osiguranja za električne romobile te podizanje dobne granicu za upravljanje električnim romobilima na 16 godina”, najavila je.
Ovime se nogostupi i pješačke zone vraćaju se pješacima, a ukidanjem iznimke koja romobilima dopušta vožnju na pješačkim površinama i izjednačavanjem s biciklima, smanjuje se rizik od naleta na djecu, roditelje s kolicima, starije osobe i osobe s invaliditetom, dok se Hrvatska se usklađuje s praksom europskih zemalja, ustvrdila je.
Traže i veće kazne
Predsjednik GLAS-a Stanko Borić dodao je da predlažu i povećanje kazni u trostrukom iznosu za vožnju po nogostupu, parkiranje po cesti i nogostupu, nedržanje sigurnosnog razmaka na cesti, slalom vožnju te nepropisno pretjecanje.
Naglasio je da je za provođenje tih mjera nužno da središnja država što hitnije spusti dio ovlasti nadzora prometa s MUP-a na jedinice lokalne samouprave jer trenutačno JLS mogu nadzirati i kažnjavati samo sudionike u prometu u mirovanju, ali ne i u kretanju. Time bi se efikasno pojačao nadzor sigurnosti u prometu i iskoristili već postojeći kapaciteti nadzora prometa, poručio je Borić.
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