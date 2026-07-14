Mrak Taritaš traži zabranu vožnje električnim romobilima po nogostupima i veće kazne

"Zato u saborsku proceduru upućujemo prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojima se električnim romobilima zabranjuje vožnja po nogostupima i u pješačkim zonama, kao i biciklima. Na nogostupima i u pješačkim zonama vozač treba sići s električnog romobila ili bicikla i gurati ga. Predlažemo uvođenje osobnih identifikacijskih oznaka i osiguranja za električne romobile te podizanje dobne granicu za upravljanje električnim romobilima na 16 godina”, najavila je.