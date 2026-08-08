Raste broj prometnih nesreća i ozljeda: I romobili sve opasniji, jedan 14-godišnjak poginuo

Status električnih romobila zakonski je reguliran 2022.godine i oni spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstva. Osoba koja vozi električni romobil ne smije biti mlađa od 14 godina, mora nositi kacigu, a vozilo ne smije ići brže od 25 kilometara na sat niti imati snagu elektromotora jaču od 0,6 kW. Osim toga, na romobilu se može voziti samo jedna osoba, a u večernjim satima ili u uvjetima smanjene vidljivosti vozač romobila mora noisti reflektirajući prsluk.