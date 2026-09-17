jeftino prijevozno sredstvo
Sve ih je više na ulicama, a liječnik šalje ozbiljno upozorenje: "Strašan je broj prijeloma"
U sklopu tjedna mobilnosti u Rijeci električni romobili će se moći unajmiti po upola manjoj cijeni.
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Još jedna opasnost za mlade su električni romobili. U Rijeci se mogu unajmiti, kao u Zagrebu bicikli. Cijena je upola manja u sklopu tjedna mobilnosti, piše Dnevnik.hr.
"U nekim situacijama kada naprimjer zakasnim na autobus trebaš negdje malo požuriti pa ti romobil dodatno pomogne", rekao je vozač električnog romobila Mauro Grubiša.
Iz Grada pozivaju sve vozače romobila na poštovanje zakona i propisa. Električni romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina, obavezna je kaciga i ne smiju biti dvije osobe na vozilu. A baš se ta pravila često krše.
"Primijetio sam da je strašno porasla patologija, strašan broj prijeloma, politrauma, ozbiljnih po život ugrožavajućih ozljeda koje zahtijevaju ozbiljne kirurške zahvate, odnosno operacije, a poslije toga ozbiljan rehabilitacijski tretman", upozorio je Nado Bukvić, predstojnik Klinike za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka.
Električni romobili sami po sebi nisu opasno ako ih se pravilno vozi i poštuje propise.
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