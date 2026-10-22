Klub studenata FFZG-a žestoko o upravi: "Je li vam stalo do sigurnosti studenata?"

Kako navode iz Kluba studenata, na sastanku s Upravom fakulteta održanom u srijedu u 13,30 sati razgovaralo se o održavanju programa "Meet the Communist", skupa posvećenog marksizmu, komunizmu, kapitalizmu, revoluciji, znanosti i filozofiji, koji je uključivao mogućnost razgovora s članovima Revolucionarnog komunističkog saveza te pristup komunističkoj literaturi i novinama. Trebao je biti održan u srijedu u 18 sati.