O SUSPENZIJI STUDENATA
Na FFZG-u održana tribina: "Odluka je iracionalna, nerazmjerna, a studenti su dehumanizirani"
Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu je održana tribina ‘Simboličko nasilje i zloupotrebljavanje institucionalne moći‘.
Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu u četvrtak je održana tribina "Simboličko nasilje i zloupotrebljavanje institucionalne moći" na kojoj su panelisti i studenti problematizirali odluku dekana Domagoja Tončinića da suspendira troje studenata i optuži ih za fizičko i simboličko nasilje zbog bubnjanja i zviždanja na prosvjedu protiv plaćanja participacije za apsolventsku godinu.
Paneliste su sačinjavali profesori fakulteta koji podržavaju studente, Kruno Kadrov, profesor na Odsjeku za sociologiju, Ivona Grgurinović, s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju te bivši studenti i sudionici blokade Filozofskog 2009. Andrea Milat i Nikola Vukobratović.
"Ovdje se etiketom nasilja želi delegitimirati studente"
- Ovaj oblik protesta nije nasilje. Nasilje podrazumijeva silu, materijalnu štetu ili ugrozu sigurnosti. To nije bio slučaj, ovdje se etiketom nasilja želi delegitimirati zahtjev studenata koji prosvjeduju - rekao je i jedan od sudionika okruglog stola, prenosi Jutarnji.
Dotaknuo se potom termina simboličkog nasilja, koji je dekan iskoristio da bi objasnio kako točno bubnjevi i zviždaljke mogu izazvati nekome štetu. Inače, u sociološku teoriju uveo ga je francuski sociolog Pierre Bourdieu.
- To je teorijski termin i taj tip nasilja nije individualan nego važi za društvene norme i opresivne društvene strukture, kao što je patrijarhat - rekao je.
Dodao je onda i da zamjera većini svojih kolega profesora neaktivnost i suzdržanost. Pričao je s nekima koji su mu dali isti argument: “da studentima netko manipulira”.
- To su gluposti, naravno. Studenti traže svoja prava, ukidanje plaćanja participacije i to može samo njima koristiti, zato sam ja odmah stao uz studente - istaknuo je.
Rasprava koja je trajala dva sata okupila je u dvorani D7 na Filozofskom stotinjak mladih ljudi, uglavnom studenata i mali broj profesora, poput Ankice Čakardić, pročelnice Odsjeka za filozofiju, te pojedine političare poput Rade Borić i Dalije Orešković.
"Studenti su dehumanizirani"
Da je tu ustvari riječ o administrativnom teroru, rekao je na okruglom stolu Nikola Vukobratović, predsjednik Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”.
- Odluka je iracionalna, nerazmjerna, a studenti su dehumanizirani i to su odlike terora. Ovo je smišljeno okrutno i ima cilj zastrašivanja. Dekan je odlučio da je njegovo stvaranje terora važnije od obrazovanja troje studenata. To je pozicija koju je nemoguće racionalno obraniti - naglasio je Vukobratović.
Povukle su se i usporedbe s blokadom Filozofskog fakulteta 2009., nakon najave povezivanja s KBF-om kada su se studenti više mjeseci borili i izborili za ukidanje te odluke. Otpor svakoj odluci koja ugrožava akademsku slobodu studenata Vukobratović je ocijenio obvezom svakog studenta.
Javila se i jedna od suspendiranih studentica
Na završnoj raspravi za riječ se javila i Kristina Ćuk, jedna od suspendiranih studentica, koja je podijelila svoj razgovor s članicom fakultetskog stegovnog povjerenstva koje bi trebalo odlučivati o njezinoj sudbini i suspenziji, a koja joj je rekla da svoje pravo “potraži mirnim i legalnim putem”.
Uprava fakulteta je bila pozvana na okrugli stol studenata, uključujući i dekana Tončinića, kako su naglasili panelisti, a činjenica da se nitko nije odazvao dovoljno govori, zaključili su.
Studenti su potom pitali, s obzirom na sve što je spomenuto, je li vrijeme za smjenu Uprave Filozofskog na čelu s dekanom Tončinićem, ali panelisti i profesori su se suzdržali od odgovora.
