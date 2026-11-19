"Riječ je o europskoj direktivi pune harmonizacije, to je nešto što moraju prihvatiti sve zemlje i prenijeti u svoje zakonodavstvo. Kako se dosta toga mijenja, mi smo iskoristili priliku da odemo korak dalje, da u potpunosti reformiramo naš sustav potrošačkog kreditiranja. On je funkcionirao kroz dva paralelna okvira, jedan je bio Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, drugi Zakon o potrošačkom kreditiranju. mi ga sad objedinjujemo u jedan cjelovit Zakon", rekao je.