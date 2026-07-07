Rakar: Mogućnost nagodbe s bankama uvijek postoji, međutim banke su bahate, to svi znamo

"Mogućnost nagodbe s bankama uvijek postoji, međutim banke u Hrvatskoj su bahate, to znamo svi. Bankari koji upravljaju s njima uvijek nastupaju s pozicije sile, oni nisu naviknuli gubiti. Problem je u tome što menadžeri banaka rade suprotno interesima svojih vlastitih dioničara. Njihov vitalni interes je da što manje troškova priznaju i to je razlog zašto ne žele priznati rezervacije niti se žele nagoditi s klijentima dok ih sud jednostavno ne prisili."