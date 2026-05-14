Velike promjene za kredite: Građani dobivaju nova prava, banke ostaju bez jedne od omiljenih praksi

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade nalazi se i nacrt prijedloga Zakona o potrošačkim kreditima.
Oglas
Hrvatska bi do kraja godine trebala dobiti novi Zakon o potrošačkim kreditima, a nacrt prijedloga trebao bi donijeti značajne koristi za potrošače, posebno kad je riječ o većoj zaštiti, transparentnosti i financijskoj sigurnosti.
Područje potrošačkog kreditiranja trenutno je uređeno Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju, a imajući u vidu i obvezu prijenosa direktive, Ministarstvo financija je odlučilo donijeti novo zakonsko rješenje koje sve objedinjuje u jedan zakon.
Predloženim zakonom će se uspostaviti stroža pravila oglašavanja, tu je obveza davanja standardiziranih informacija, a zabranit će se i praksa "vezanja usluga", što između ostalog znači da se dobivanje kredita neće više moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, piše Dnevnik.hr.
Stroža pravila, pravo na zaborav, usluge savjetovanja
Novim Zakonom uvest će se i stroži zahtjevi za procjenu kreditne sposobnosti. Iz Ministarstva financija radnije su poručili da im nije namjera građanima onemogućiti da dobiju kredit, već izbjeći situaciju da bude odobren kredit nekome tko ga ne može otplaćivati.
Područje primjene proširuje se na dodatne oblike potrošačkih kredita, kao što su oni "rizičniji", bez naknada i s vrlo kratkim rokom otplate, uvodi se "pravo na zaborav" bivšim onkološkim bolesnicima prilikom izračuna police osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu, a preciznije se uređuje i pružanje savjetodavnih usluga od strane vjerovnika i kreditnih posrednika.
Tu je i poticanje razvijanja financijske pismenosti potrošača te besplatna usluga savjetovanja o dugu za potrošače koji imaju ili bi mogli imati financijskih poteškoća u otplati kredita, za što će biti zadužena Fina.
Od studenog europska direktiva
Uvode se i novosti u nadležnosti i postupku ishođenja odobrenja za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja i posredovanja u potrošačkom kreditiranju, kao i nadležnosti za provedbu nadzora nad subjektima koji pružaju navedene usluge.
Hrvatska narodna banka (HNB) će tako imati nadležnost nad izdavanjem odobrenja vjerovnicima i kreditnim posrednicima u potrošačkom kreditiranju te ovlasti nadzora nad istim subjektima. Novim zakonom se propisuje i da će HNB, kad utvrdi činjenice i okolnosti da usluge iz područja potrošačkog kreditiranja pružaju osobe bez odobrenja, o tome bez odgode morati obavijestiti DORH te, prema potrebi, i drugo nadležno nadzorno tijelo.
Do promjena Zakona dolazi jer bi se od studenog trebala primjenjivati europska direktiva o ugovorima o potrošačkim kreditima.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas