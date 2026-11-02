Koliko Hrvati imaju ušteđevine, a koliko duguju bankama? HNB objavio zanimljive brojke

U odnosu na kraj rujna 2025. krediti kućanstvima porasli su za 2,9 milijardi eura. Na godišnjoj razini njihov se rast blago usporio s 11 posto na kraju lipnja 2026. na 10,9 posto na kraju rujna 2026., što je uzrokovano smanjenjem godišnje stope rasta stambenih kredita s 13 posto na 12,5 posto te ostalih kredita s 8,2 posto na 6,3 posto, dok je istodobno stopa rasta gotovinskih nenamjenskih kredita porasla s 9,2 na 10,2 posto, navode iz središnje banke.