Od studenog stroža pravila za kredite: Ovo će se mijenjati za građane i banke

Novi zakon prvi put obuhvaća beskamatne i kratkoročne kredite s rokom otplate do tri mjeseca i naknadom do 3,98 eura, kao i određene oblike prekoračenja. Istodobno se ukida dosadašnja granica od 132.722,81 eura, pa će se zakon primjenjivati na sve kredite. Za kredite manje od 200 eura te beskamatne i kratkoročne kredite obveze informiranja i oglašavanja bit će pojednostavljene.