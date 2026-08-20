VELIKA PROMJENA
Od studenog stroža pravila za kredite: Ovo će se mijenjati za građane i banke
Novi Zakon o potrošačkim kreditima donosi niz promjena kojima se pojačava nadzor nad kreditiranjem i troškovima, ograničavaju pojedine prodajne prakse te proširuju prava građana pri prijevremenoj otplati i u situacijama kada imaju poteškoća s vraćanjem kredita.
Hrvatski sabor novi je Zakon o potrošačkim kreditima izglasao prije nešto više od mjesec dana, a njegove odredbe stupaju na snagu 20. studenog.
Promjene se ne odnose samo na poslovanje banaka, već i na građane koji će nakon tog datuma odlučiti podići kredit. Novi zakon objedinjuje dosadašnje zakone o potrošačkom kreditiranju i stambenom potrošačkom kreditiranju te u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktivu (EU) 2023/2225, poznatu kao CCD 2.
Cilj zakona je snažnija zaštita potrošača, veća transparentnost i odgovornije kreditiranje. Dio prijelaznih odredbi odnosi se i na kredite ugovorene prije 20. studenog, dok se zaštitni mehanizmi za dužnike koji imaju poteškoća s otplatom počinju primjenjivati bez odgode.
Najveći dio novih pravila počinje vrijediti 20. studenog ove godine. Od 1. lipnja 2027. počinje primjena odredbi na vjerovnike i kreditne posrednike koji dosad nisu bili obuhvaćeni zakonima, među kojima su prije svega trgovački lanci i teleoperateri koji nude financiranje odnosno izravnu kupnju na rate.
Od 1. siječnja 2028. primjenjivat će se odredbe koje se odnose na ugovore o potrošačkim kreditima povezane s platnim karticama i plaćanjem na rate putem platnih usluga.
Cilj je pojačati kontrolu kreditiranja i nadzor troškova, zabraniti određene prodajne prakse, povećati prava potrošača pri prijevremenoj otplati te pružiti dodatnu pomoć građanima koji se nađu u financijskim problemima, piše Tportal.
Ništa bez pristanka potrošača
Jedna od važnijih novosti odnosi se na dopuštena prekoračenja i limite po platnim karticama. Banka, štedionica ili drugi vjerovnik neće moći samostalno uvesti novo ili povećati postojeće dopušteno prekoračenje. Isto vrijedi i za prešutno prihvaćeno prekoračenje te raspoloživi iznos kredita po platnoj kartici. Takve promjene bit će moguće samo uz pristanak potrošača.
Novi zakon prvi put obuhvaća beskamatne i kratkoročne kredite s rokom otplate do tri mjeseca i naknadom do 3,98 eura, kao i određene oblike prekoračenja. Istodobno se ukida dosadašnja granica od 132.722,81 eura, pa će se zakon primjenjivati na sve kredite. Za kredite manje od 200 eura te beskamatne i kratkoročne kredite obveze informiranja i oglašavanja bit će pojednostavljene.
Oglasi za kredite morat će sadržavati upozorenje: "Oprez! Zaduživanje nije besplatno".
Ako oglas sadrži bilo koji brojčani podatak o kreditu, morat će prikazati i informacije poput efektivne kamatne stope, odnosno EKS-a, ukupnog iznosa kredita te ukupnog iznosa koji potrošač mora platiti.
Istodobno se zabranjuju obmanjujuće poruke kojima se sugerira da kredit može poboljšati financijsku situaciju, zamijeniti štednju, povećati financijska sredstva ili životni standard. Neće se smjeti ni tvrditi da neotplaćeni kredit neće utjecati na budući zahtjev za kredit.
Kupnja na rate neće prestati 20. studenog niti će se automatski promijeniti za potrošače. Odredbe koje počinju vrijediti 1. siječnja 2028. odnose se na određene ugovore o potrošačkim kreditima povezane s platnim karticama i plaćanjem na rate putem platnih usluga.
Vjerovnici također neće smjeti odobravati kredite bez prethodnog zahtjeva i izričitog pristanka potrošača. Pristanak pritom ne smije biti dobiven unaprijed označenim poljem ili zadanom opcijom. Isto pravilo vrijedi i za usluge povezane s kreditom.
Stroža provjera kreditne sposobnosti
Prije sklapanja ugovora kreditori će morati detaljno provjeriti kreditnu sposobnost potrošača na temelju relevantnih i točnih podataka o njegovim prihodima, rashodima te financijskim i ekonomskim okolnostima, a ne samo na temelju kreditne povijesti.
Podaci o zdravstvenom stanju i informacije s društvenih mreža neće se smjeti koristiti za tu procjenu.
Kredit će se moći odobriti samo kada postoji vrlo velika vjerojatnost da će ga potrošač moći uredno otplaćivati. Zbog toga će biti zabranjeno nuditi odgodu plaćanja dulju od tri mjeseca kao razlog za uzimanje kredita.
Ako se pri procjeni kreditne sposobnosti koriste automatizirani sustavi, potrošač o tome mora biti obaviješten. Ima pravo zatražiti ljudsku procjenu, jasno i razumljivo objašnjenje načina rada i rizika automatizirane obrade, iznijeti vlastito mišljenje te zatražiti preispitivanje procjene i odluke o odobravanju kredita.
Zabranjeno vezanje usluga
Vjerovnici više neće smjeti uvjetovati kredit ugovaranjem police osiguranja kod točno određene osiguravajuće kuće. Mogu zahtijevati odgovarajuće osiguranje povezano s kreditom, ali moraju prihvatiti i policu drugog osiguravatelja ako ona pruža traženu razinu zaštite.
Potrošač će za izbor police imati tri dana, osim ako sam zatraži da se polica ugovori ranije.
Osiguravajuća društva također neće smjeti koristiti podatke o dijagnozama onkoloških bolesnika ako je od završetka liječenja prošlo deset godina. Time se osobama koje su preboljele rak omogućuje povoljniji položaj pri ugovaranju osiguranja povezanog s kreditom.
Zabrana vezanja odnosi se i na zahtjev banke da korisnik mora otvoriti račun i na njega prebaciti primanja kako bi dobio kredit. I dalje je dopušteno objedinjavanje usluga.
Banka tako može ponuditi paket u kojem je kredit povoljniji ako potrošač koristi i druge usluge te banke. Međutim, takav paket mora biti ponuđen kao zasebna opcija, dok kredit mora biti dostupan i bez obveznog ugovaranja dodatnih proizvoda.
Ako takve pogodnosti utječu na kamatnu stopu, potrošač mora biti obaviješten najmanje 15 dana prije nego što pogodnost prestane vrijediti.
Veća prava kod prijevremene otplate
Potrošač ima pravo odustati od ugovora o kreditu u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Ako nije dobio ugovorne uvjete i sve potrebne informacije, taj se rok može produljiti na najviše 12 mjeseci i 14 dana od sklapanja ugovora.
Ako potrošač uopće nije obaviješten o pravu na odustanak, rok za njegovo ostvarivanje nije vremenski ograničen. Kod stambenih kredita vjerovnici moraju potrošaču ostaviti 15 dana za usporedbu ponude, procjenu njezinih posljedica i donošenje odluke.
Pri prijevremenoj otplati potrošač ima pravo na razmjerno smanjenje ukupnih troškova kredita. Kod potrošačkih kredita to znači da se moraju uzeti u obzir i troškovi koji nisu povezani s trajanjem ugovora, uključujući primjerice naknade pri odobravanju kredita.
Naknada za prijevremenu otplatu moći će se naplatiti samo tijekom razdoblja u kojem vrijedi fiksna kamatna stopa. Može iznositi najviše jedan posto prijevremeno otplaćenog iznosa ako je do ugovorenog dospijeća ostalo više od godinu dana, odnosno 0,5 posto ako je preostalo manje od godinu dana.
Naknada se može naplatiti samo kada ukupna prijevremena otplata tijekom jedne godine premašuje 10.000 eura, i to isključivo na dio koji prelazi taj iznos. Ne smije biti veća od kamate koju bi potrošač platio do ugovorenog dospijeća.
Kod stambenih kredita naknade za prijevremenu otplatu nisu dopuštene.
Što se mijenja kod kamatnih stopa?
Ako tijekom otplate potrošačkog kredita dođe do povećanja kamatne stope, potrošač će u roku od tri mjeseca od primitka obavijesti moći prijevremeno otplatiti kredit bez naknade.
Vjerovnik o promjeni kamatne stope mora obavijestiti potrošača najmanje 15 dana prije njezina povećanja.
Kod stambenih kredita vjerovnici neće smjeti naplaćivati naknadu za odobravanje ili obradu kredita. Nakon sklapanja ugovora neće moći uvoditi nove naknade niti povećavati postojeće.
Naknade se mogu mijenjati, ali se nove naknade ne smiju uvoditi kod plaćanja na rate i dopuštenih prekoračenja.
Gornja granica EKS-a za potrošački kredit određena je na razini zakonske zatezne kamate uvećane za dva postotna boda. Kod stambenog potrošačkog kredita granica odgovara stopi zakonskih zateznih kamata.
Za nominalnu fiksnu kamatnu stopu gornja granica povezana je sa zakonskom zateznom kamatom uvećanom za polovinu te stope. Kod promjenjivih kamatnih stopa granice se određuju prema prosječnim ponderiranim kamatnim stopama koje objavljuje Hrvatska narodna banka.
To, međutim, ne znači da će kamatne stope svima pasti nakon 20. studenog.
Pomoć dužnicima koji imaju problema s otplatom
Potrošači koji već imaju poteškoće s otplatom kredita ili očekuju da bi ih mogli imati moraju biti informirani o mogućnosti savjetovanja o dugu.
Vjerovnici će se morati aktivno potruditi uspostaviti kontakt s dužnikom i pokušati dogovoriti način naplate prije pokretanja postupka aktiviranja osiguranja ili ovrhe.
Savjetovanje će se provoditi bez naknade putem FINA-e, uz mogućnost uključivanja potrošačkih udruga.
Vjerovnici će, osim savjetovanja, morati ponuditi i plan olakšavanja otplate. On može uključivati produljenje roka otplate, odgodu plaćanja, promjenu kamatne stope, refinanciranje ili druge mogućnosti, ovisno o pojedinačnoj situaciji potrošača.
Kako bi se smanjio rizik od problema s otplatom, vjerovnici će najmanje jednom godišnje, a najkasnije do 31. ožujka, bez naknade morati poslati obavijest o stanju kredita za prethodnu godinu.
Ako u kreditu postoje sudužnici ili jamci, obavijest mora biti dostavljena i njima. Iznimka su dopuštena i prešutna prekoračenja, plaćanje na rate te opcije povezane s platnim karticama, kod kojih je moguće i mjesečno izvještavanje.
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