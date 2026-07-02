Nakon zatišja opet rat: Što se krije iza novog sukoba Milanovića i Plenkovića?

"Pitanje je kamo sve to vodi. Hoće li ovako biti do kraja njihovog mandata i hoće li oko svakog problema njihov odnos ovako eskalirati? U svemu tome ne znam gdje se izgubio hrvatski interes. Razumijem Milanovićevu tezu da je to politička, a ne vojna parada u Parizu. S druge strane, takvi događaji šalju simboličku poruku diljem svijeta i trebaju se promatrati isključivo kroz političku optiku. To nije nelegitimno. A simbolika je u zajedništvu europskih partnera i ne shvaćam zašto je baš ta tema izabrana za sukob."