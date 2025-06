Puhovski: "Starog Milanovića kao da je zamijenio klon, nema ga. SDP bez njega mora moći"

"Ili je taktički doista jako spretan ili se umorio ili sprema nove cirkuse. To nitko ne može znati, možda ni on. No njega momentalno nema i bez njega SDP mora moći. Ali za to nije dovoljno reći da je on prošlo svršeno vrijeme, nego tako da se pokaže drugačija politika. A to u SDP-u, izgleda, nisu u stanju. Recimo, da podrže Milanovića tamo gdje treba, kao u stavu o Palestini, gdje se po mom sudu jedini iz političke elite ponaša korektno, ali da ga odbiju u njegovom ponašanju poput slona u staklani kada je riječ o nekim ustavnim temama."